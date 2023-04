Die Schauspielerin Jennifer Garner hat drei heranwachsende Teenager zu erziehen. In einem Interview verriet sie jetzt, wie viel Verständnis sie für diese Lebensphase ihrer Kinder aufbringt und wieviel sie von ihnen lernen kann.

Die dreifache Mutter Jennifer Garner (50) hat Einblicke in die Erziehung ihrer Kinder gewährt. In einem Gespräch mit dem "People"-Magazin erklärte sie offen, wie sie mit ihren teils schon jugendlichen Kindern umgeht. Vor allem wisse sie, wie schwer es heutzutage sei, heranwachsend zu sein: "Ich habe einfach ein großes Herz für Teenager. Ich liebe sie. Ich liebe, was sie durchmachen."

In der neuen Apple-TV+-Miniserie "The Last Thing He Told Me" schlüpft Garner in die Rolle einer Stiefmutter namens Hannah, die von ihrer Stieftochter Bailey (gespielt von Angourie Rice, 22) terrorisiert wird. Für sie eine völlig andere Situation als in der Realität: "Meine Kinder sind nicht gemein - sie sind Teenager, aber sie sind nicht gemein. Nicht zu mir." Dennoch sei die Rolle "lustig" gewesen, da sie eine andere Ebene von Jugendlichen zeige, mit der man auch umgehen müsse. Für sie persönlich sei der Schlüssel zu einer guten Unterstützung ihrer eigenen Kinder in dieser Lebensphase ihre offene Art: Sie wolle auch neue Dinge von ihrem Nachwuchs lernen.

Jennifer Garner hat drei Kinder mit Ex-Mann Ben Affleck

"Ich meine, ich lerne so viel von ihnen, oder mehr von ihnen, als sie jemals von mir lernen werden", sagte Garner. Die Golden-Globe-Preisträgerin hat zwei Töchter und einen Sohn aus ihrer Ehe mit Schauspiel-Kollege Ben Affleck (50): Violet Anne (17), Seraphine Rose (14) und Samuel (11). Affleck und Garner heirateten im Jahr 2005 und gaben 2015 ihre Trennung bekannt.