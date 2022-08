Nach ihrem spontanen Jawort in Las Vegas laden Ben Affleck und Jennifer Lopez nun angeblich zu einer dreitägigen Hochzeitsparty ein. Am Freitag sollen die Feierlichkeiten beginnen.

Ben Affleck (50) und Jennifer Lopez (53) sind seit Juli verheiratet. Das Paar gab sich in einer spontanen Zeremonie in Las Vegas das Jawort. Für das kommende Wochenende ist nun angeblich eine große Hochzeitsfeier geplant, wie "Page Six" berichtet. Demnach wollen die Eheleute offenbar ein dreitägiges Fest mit Familie und Freunden feiern.

Jennifer Lopez soll im Mittelpunkt stehen

"Es wird sich alles um J.Lo drehen. Ben möchte, dass alle Aufmerksamkeit auf ihr liegt", zitiert die Promiseite eine nicht näher genannte Quelle. Die Feierlichkeiten sollen laut "Page Six" am Freitagabend mit einem "Probe-Dinner" starten. Am Samstag soll dann die eigentliche Zeremonie folgen. Ein Barbecue und ein Picknick am Sonntag runden das Wochenende ab.

Lopez werde für die Hochzeitszeremonie ein Kleid von Ralph Lauren tragen, heißt es. Das extra für sie angefertigte Dress soll aus Italien stammen. Zudem wird erwartet, dass das "Vogue"-Magazin J.Lo durch das Wochenende begleitet. Die Party wird laut einem früheren Bericht von "Page Six" von Star-Eventplaner Colin Cowie (60) inszeniert.