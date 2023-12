Eine illustre Gästeschar, darunter viele bekannte Schauspieler, haben Jennifer Lopez und Ben Affleck in ihrem Haus begrüßt. Bei der Weihnachtsfeier soll es sehr lustig zugegangen sein - Outfitwechsel der berühmten Gastgeberin inklusive.

Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) verbringen in diesem Jahr ihr zweites Weihnachten als Ehepaar. Und wie es scheint, haben sich die Sängerin und der Schauspieler schon ordentlich auf das Fest eingestimmt. Wie "People" berichtete, luden sie am dritten Adventswochenende Promi-Freunde wie die Schauspieler Margot Robbie (33), Michael B. Jordan (36) und Lily Rabe (41) zu einer Weihnachtsfeier in ihrem Haus in Beverly Hills ein.

Weihnachtslieder und Outfit-Wechsel

"Sie haben eine wirklich lustige Party veranstaltet", verriet ein Insider dem US-amerikanischen Promi-Magazin. Die VIP-Runde habe am Samstag bis spät in die Nacht Weihnachtslieder gesungen und zusammen getanzt. Das Haus sei für die Feier "wunderschön in weihnachtlicher Dekoration geschmückt" gewesen, mit einem riesigen Weihnachtsbaum am Eingang. Weiter hieß es: "Die Kinder waren alle da und tanzten und hatten eine tolle Zeit, besonders die Zwillinge und Violet." Lopez hat aus ihrer Ehe mit Marc Anthony (55) die Kinder Emme und Max (15). Violet (18) ist Afflecks älteste Tochter mit Jennifer Garner (51). Das Ex-Paar hat noch zwei weitere Kinder.

Zur Party geladen waren dem Bericht zufolge auch Afflecks Bruder Casey Affleck (48) und Lopez' langjähriger Manager Benny Medina (65). Die Gastgeberin soll sich für den Anlass mal wieder mächtig in Schale geworfen haben. Zu Beginn habe sie ein langes, festliches rotes Kleid getragen, später ein blaues Paillettenkleid.

Lopez posiert vor einem XXL-Weihnachtsbaum

Bereits vergangene Woche hatte sich die Sängerin auf ihrem Instagram-Account in Weihnachtsstimmung gezeigt. Sie postete ein Foto, auf dem sie vor einem großen Baum posiert, der mit goldenen Kugeln und Tannenzapfen geschmückt ist. Lopez passte zum Farbschema ihres Weihnachtsbaums und trug einen hoch taillierten Rock mit goldener Stickerei, gepaart mit einem goldenen Armband, einem verzierten Gürtel und glitzernden goldenen Plateau-Absätzen.

Bald gibt es neue Musik

Nach den Feiertagen wird die Sängerin wieder voll durchstarten: Im Januar erscheint ihre Single "Can't Get Enough". Es ist die erste Auskopplung ihres kommenden Albums "This Is Me... Now", das am 16. Februar auf den Markt kommt. Lopez hat bereits Ausschnitte des Liedes in den sozialen Medien veröffentlicht, zusammen mit einem Teaser-Clip des Kurzfilms zu ihrem neuen Album. Ihr Ehemann ist Co-Autor des Films. Die Sängerin bezeichnete die Zusammenarbeit als "erstaunlich". "Ich meine, niemand kennt mich oder meine Geschichte besser als er", sagte sie im Interview mit "Access Hollywood". "Er kannte mich damals und er kennt mich jetzt - das bin ich jetzt." Ihr neuntes Studioalbum ist eine Fortsetzung von "This Is Me... Then" aus dem Jahr 2002. Damals hatte sich Lopez von ihrer beginnenden Liebesgeschichte mit Affleck inspirieren lassen. Das Paar war von 2002 bis 2004 zusammen und sogar verlobt, trennte sich dann jedoch. Im Frühjahr 2021 fanden sie wieder zusammen und schlossen im Juli 2022 dann doch noch den Bund fürs Leben.