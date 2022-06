Erster Auftritt mit Freund Steffen und Baby im Bauch auf dem roten Teppich: Jenny Frankhauser (29) besuchte mit ihrer werdenden Familie den Live Entertainment Award (LEA) in Frankfurt am Main.

Auf dem roten Teppich des Live Entertainment Award hat sich die hochschwangere Jenny Frankhauser mit ihrem Freund und vor allem ihrem Babybauch präsentiert. In einem knallengen, schwarzen Kleid mit hohem Schlitz präsentierte die Schwester von Daniela Katzenberger (35) ihre Kurven.

Die besten Bilder von Jenny Frankhauser:

Auch Freund Steffen kam nicht zu kurz, den Frankhauser vor den Kameras verliebt anstrahlte und knutschte. Es war der erste gemeinsame Auftritt auf dem roten Teppich für das Paar.

Nestbau in vollem Gange

Frankhauser befindet sich bereits im siebten Monat und erwartet einen Jungen. Der Name steht auch schon fest: Damian. Der Nestbau ist ebenfalls schon in vollem Gange. Wie Frankhauser auf Instagram schrieb, befindet sich das Paar mit der Renovierung des Eigenheims und dem bevorstehenden Umzug derzeit in einer anstrengenden Phase.

Dass sie dabei auch noch hochschwanger im Hochsommer ist, sei zusätzlich kräftezehrend. "Ich bin mir aber sicher, dass wir auch das als Team mit Bravour meistern werden."