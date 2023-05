John Beasley ist tot. Der unter anderem aus der Serie "Everwood", den Filmen "Mighty Ducks" und "Walking Tall" bekannte Darsteller starb kurz vor seinem 80. Geburtstag. Zur Schauspielerei kam er erst mit 40 Jahren.

John Beasley ist tot. Der Schauspieler starb laut "The Hollywood Reporter" am 30. Mai 2023 in seiner Geburtsstadt Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. Am 26. Juni wäre er 80 Jahre alt geworden. Sein Sohn Mike W. Beasley bestätigte die traurige Nachricht über Facebook. Eine Todesursache nannte er dabei nicht.

"Besten Freund verloren": Sohn trauert um John Beasley

"Man weiß, dass dies ein Teil des Lebens ist... aber das macht es nicht einfacher", schrieb Mike W. Beasley. "Ich habe heute meinen besten Freund verloren." Man sagt, dass man seine Helden nie treffen solle, weil man dann enttäuscht werden könnte, so der selbst als Schauspieler tätige Sohn weiter. Doch bei ihm habe das nicht gestimmt. "Mein Held war mein Vater. Ich danke dir für alles. Ich hoffe, ich habe dich stolz gemacht. Ich liebe dich noch mehr."

John Beasley: Spätzünder als Schauspieler

Erst im Alter von 40 Jahren startete John Beasley seine Karriere als Schauspieler. Zuvor arbeitete er bei der großen Eisenbahngesellschaft Union Pacific Railroad. "Ich wollte meine Familie großziehen", sagte er einmal in einem Interview über seinen Spätstart. "Ich habe zwei Söhne, auf die ich sehr stolz bin, und ich dachte, dass es wichtiger ist, Vater zu sein und diese Kinder aufwachsen zu sehen".

Ab Anfang der 1990er-Jahre startete John Beasley dann aber beim Film durch. Seine Spezialität waren zunächst Sportfilme. So spielte er in der Eishockey-Komödie "Mighty Ducks" (1992) oder in "Rudy" (1993). Später gab Beasley öfter Militärs, so in "Wehrlos - Die Tochter des Generals" (1999) und "Der Anschlag" (2002). In "Walking Tall" verkörperte er den Vater von Dwayne "The Rock" Johnsons (51) Hauptfigur.

Seine wohl berühmteste Rolle spielte John Beasley ab 2002 in "Everwood". In der Serie über einen Neurochirurgen, der aus New York in eine Kleinstadt zieht, war der Darsteller als Schulbusfahrer zu sehen. In Deutschland lief "Everwood" bei VOX.