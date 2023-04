Der Sex-Pistols-Musiker John Lydon muss den Verlust seiner Ehefrau verkraften. Die aus Deutschland stammende Nora Forster starb im Alter von 80 Jahren an den Folgen ihrer Alzheimer-Erkrankung.

Nora Forster, die Frau der Sex-Pistols-Legende John Lydon (67), starb an den Folgen ihrer Alzheimer-Erkrankung. Sie wurde 80 Jahre alt. Das gab die aktuelle Band von Lydon, Public Image Ltd., in einem Statement auf Twitter bekannt. Forster litt seit 2008 an einer starken Form der Demenz und wurde von ihrem Mann gepflegt. "Schweren Herzens teilen wir die traurige Nachricht mit, dass Nora Forster verstorben ist", heißt es. Lydon war rund 50 Jahre mit der gebürtigen Deutschen verheiratet und widmete ihr zuletzt den Song "Hawaii", mit dem er für den Eurovision Song Contest 2023 für Großbritannien antreten wollte, jedoch im Vorentscheid scheiterte.

Der ehemalige Sänger der Kult-Punkband Sex Pistols legte vor einiger Zeit seine Musikkarriere auf Eis, um sich rund um die Uhr um seine Frau kümmern zu können. Auch ein für 2020 angekündigtes Public-Image-Ltd.-Album wurde abgesagt. Im Januar 2023 bewarb sich Lydon mit seiner Band um die Teilnahme beim ESC in Irland. "Es ist jedem gewidmet, der auf der Reise des Lebens durch schwierige Zeiten geht, mit der Person, die ihm am meisten am Herzen liegt", sagte Lydon zum Song "Hawaii". Das Lied sei eine Botschaft der Hoffnung, dass die Liebe letztendlich alles besiege.

Rest in Peace Nora Forster



1/2 It is with a heavy heart that we share the sad news that Nora Forster - John Lydon's wife of nearly 5 decades - has passed away. Nora had been living with Alzheimer’s for several years. In which time John had become her full time carer. pic.twitter.com/mEabNLmrHy — Public Image Ltd (@pilofficial) April 6, 2023

In einem Interview im Februar mit der Londoner Zeitung "Sunday Times" sagte der Punk-Musiker über die Auswirkungen der Krankheit seiner Frau: "All die Dinge, die ich für die ultimative Qual hielt, erscheinen mir jetzt absurd. Sie hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ich glaube nicht, dass ich jemals darüber hinwegkommen werde. Ich wüsste nicht, wie ich ohne sie leben könnte. Ich würde es nicht wollen. Es hat keinen Sinn."

Nora Forster stammte aus Deutschland

Nora Forster stammt aus einer Verlegerfamilie aus Deutschland. Die in München geborene Millionen-Erbin zog in den 60er-Jahren nach Großbritannien und unterstützte dort Punk-Bands wie die Sex Pistols oder The Clash finanziell. Zuvor arbeitete sie bereits mit Künstlern wie Jimi Hendrix (1942-1970) zusammen. Aus ihrer ersten Ehe mit dem deutschen Sänger Frank Forster (1931-2006) hatte sie die gemeinsame Tochter Ariane Forster, besser bekannt als Sängerin Ari Up. Die Frontfrau der Punkband The Slits starb im Jahr 2010 mit 48 Jahren an Brustkrebs. Nora Forster und John Lydon übernahmen anschließend das Sorgerecht für die drei Kinder von Ari Up.