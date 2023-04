Eine neue Rolle bestimmt das Leben von Hollywood-Star John Malkovich. Der 69-Jährige ist vor kurzem Großvater geworden und hegt daher einen großen Wunsch, wie er in einem Interview verraten hat.

Hollywood-Star John Malkovich (69) hat im Laufe seiner Karriere ziemlich viele große Meilensteine erreicht. Mit knapp 70 Jahren hat er nun aber einen großen Wunsch entwickelt, der nichts mit einem beruflichen Ziel zu tun hat. Malkovich ist seit kurzem Großvater und wünscht sich sehr, sein Enkelkind noch einige Jahre aufwachsen zu sehen, wie er im Interview mit "Bunte" verraten hat.

Malkovich hat Sehnsucht nach dem Leben

An sich macht ihm das Lebensende offensichtlich keine Sorgen: "Ich würde nicht sagen, dass ich bereits Angst vor dem Tod habe. Es ist eher eine Sehnsucht, am Leben zu bleiben", so Malkovich. "Aber der Tod ist gewisser als das Leben, er geschieht auch häufiger."

"Es erinnert an die wahre Schönheit des Lebens"

Gedanken und Sorgen über den Tod hätten bei ihm angefangen, als er selbst Vater seiner beiden Kinder geworden sei, erzählt der Schauspieler. "Nun haben wir ein Enkelkind, das möchte ich gerne noch ein paar Jahre aufwachsen sehen, weil das so wundervoll ist. Es erinnert einen wieder an die wahre Schönheit im Leben."

Malkovich ist seit 1989 mit seiner Ehefrau Nicoletta Peyran (67) verheiratet. Die beiden haben zusammen zwei Kinder - Loewy Malkovich (31) und Amandine Malkovich (33).