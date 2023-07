"Die Höhle der Löwe"-Star Judith Williams ist eine richtige Selfmade-Geschäftsfrau. Denn die Kompetenzen hat sie sich selbst angelernt, wie sie nun in einem Interview ausführlich erklärte. Ihr Studium sei das Leben...

"Die Höhle der Löwe"-Star Judith Williams (51) hat ohne ein betriebswirtschaftliches Studium ein Beauty-Unternehmen aufgebaut. Wie sie das geschafft hat, verriet sie in einem Interview mit der "Bild am Sonntag".

Sie holte sich Tipps aus Büchern

Die Kompetenzen für eine Geschäftsfrau hat sie sich selbst beigebracht. "Ich habe nicht BWL studiert und hatte viele Jahre das Gefühl, viel weniger zu wissen als die anderen." Deshalb habe sie extra hart gearbeitet: "Um das auszugleichen, gab ich Gas wie eine Verrückte, saugte alles auf wie ein Schwamm. Ich las jedes Buch der weltweit erfolgreichsten Top-Manager, um zu verstehen, wie man eine Firma aufbaut." Ihr Studium sei das Leben. Dennoch träume sie noch davon, "irgendwo an der Uni einen richtigen Abschluss zu machen". Dafür könnte sie sich Psychologie oder Marketing-Management vorstellen.

Doch das Problem der eingespannten Geschäftsfrau, die immer noch sieben Tage die Woche arbeitet: "Aktuell fehlt mir die Zeit. Ich habe ja auch noch eine Familie, um die ich mich kümmern will." Mit dem Schauspieler und Sänger Alexander-Klaus Stecher (55) ist sie seit 16 Jahren zusammen, die beiden haben zwei Töchter. Er arbeitet inzwischen als ihr Manager und baute ihre Firma mit auf.

Eine glückliche Ehe, gesunde Kinder und Erfolg im Job - gibt es da noch etwas, das sich die 51-Jährige wünscht? "Diese Frage stellen mein Mann und ich uns immer wieder. Wir sind uns einig, dass wir auf alles Materielle verzichten könnten, nur nicht auf uns und unsere Liebsten." Sie träumt aber noch von einem Kochkurs in Venedig.

Eigentlich wollte sie Opernsängerin werden

Der Lebensweg von Judith Williams als Businessfrau war keineswegs vorgezeichnet. Zunächst wollte sie wie ihr Vater an der Oper singen. Doch in Folge der Behandlung eines gutartigen Tumors verlor sie mit 24 Jahren ihre Stimme und musste ihr Gesangsstudium abbrechen. Anschließend begann sie als Empfangsdame in einem Fitnessstudio und entdeckte dabei ihr Verkaufstalent. Als Moderatorin startete sie bei QVC und HSE durch und entwickelte schließlich ihre eigene Kosmetiklinie.