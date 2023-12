Die Liebesgeschichte von Edward und Vivian zählt zu den bekanntesten der Filmgeschichte. Doch wie würde es dem Traumpaar aus "Pretty Woman" heute gehen? Darauf hat Hauptdarstellerin Julia Roberts eine Antwort, die vielen Fans nicht so gut gefallen dürfte.

Wäre Edward Lewis, der millionenschwere Geschäftsmann aus dem legendären Liebesfilm "Pretty Woman" von 1990, heute etwa längst tot? Hauptdarstellerin Julia Roberts (56) kann sich das jedenfalls gut vorstellen.

Roberts glaubt: Vivian leitet nun Edwards Business

Im Interview mit "CBS Mornings" sprach die Schauspielerin darüber, wie es wohl mit den Figuren einiger ihrer bekanntesten Filme weitergegangen wäre. Für "Pretty Woman" und die märchenhafte Beziehung zwischen der ehemaligen Prostituierten Vivian und dem reichen Geschäftsmann Edward (gespielt von Richard Gere, 74) prophezeit sie ein bittersüßes Ende. "Ich glaube, er ist friedlich im Schlaf an einem Herzinfarkt gestorben, mit einem Lächeln im Gesicht", erklärte sie Moderatorin Gayle King (68) und dürfte damit manche Fans, die womöglich immer noch auf eine Fortsetzung hoffen sollten, schockieren. Die von ihr verkörperte Vivian ist jedoch noch am Leben: "Und jetzt leitet sie sein Geschäft."

Andere kreative Ideen der Schauspielerin

Die Oscarpreisträgerin gab noch andere "Wo wären sie heute?"-Vorhersagen für weitere ihrer denkwürdigsten Charaktere. Zu Daisy und Beau Charles aus "Pizza, Pizza - Ein Stück vom Himmel" (1988) sagte sie: "Hoffen wir, dass sie noch zusammen sind und ein paar süße kleine Kinder haben." Der Film "Die Hochzeit meines besten Freundes" (1997) hingegen endete Roberts' Meinung nach genauso, wie er hätte enden sollen. Juliannes Liebe zu Michael bleibt unerwidert: "Nein, er ist verheiratet und seiner Frau treu. Und George und Julianne starten eine Do-it-yourself-Show auf HGTV und werden unheimlich berühmt", scherzte sie weiter.

1999 drehte sie einen weiteren Film mit Richard Gere, "Die Braut, die sich nicht traut". Wie wäre es mit den beiden nach dem Filmende weitergegangen? "Maggie reitet buchstäblich mit Richard Gere in den Sonnenuntergang, nachdem sie vier andere Männer am Altar zurückgelassen hat." Dieses Mal muss Geres Figur jedoch nicht sterben: "Sie werden zusammen bleiben."

Und was ist mit dem Kultfilm "Notting Hill" von 1999, in dem sie neben Hugh Grant (63) eine berühmte Schauspielerin mimte? Anna, so stellte sich Roberts vor, hat Hollywood hinter sich gelassen, um sich in London um eine große Kinderschar zu kümmern. "Sie ist im Ruhestand. Sie hat sechs Kinder und hat ihren Taillenumfang erstaunlich gut gehalten", so die 56-Jährige. Ihr Liebster William betreibe seine Buchhandlung immer noch, und daneben leite Anna eine kleine Strickabteilung.