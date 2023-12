Über ein Jahr nach seinen skandalträchtigen antisemitischen Äußerungen hat sich Kanye West öffentlich dafür entschuldigt. Was steckt hinter der späten Einsicht des Rappers?

Kanye West (46) hat sich für antisemitische Äußerungen entschuldigt, mit denen er vor über einem Jahr für Aufsehen gesorgt hatte. Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte der Rapper einen auf Hebräisch verfassten Post, in dem er sich "aufrichtig bei der jüdischen Gemeinschaft" für seine Worte und Handlungen entschuldigt. Weiter heißt es: "Es war nicht meine Absicht, zu beleidigen oder zu erniedrigen. Ich bedaure zutiefst jeden Schmerz, den ich möglicherweise verursacht habe."

Er wolle bei sich selbst anfangen und aus der Erfahrung lernen, um in Zukunft sensibler und verständnisvoller zu sein. Er wolle sich verpflichten, die Einheit zu fördern und Wiedergutmachung zu leisten, bat West um Vergebung.

Dafür entschuldigt sich Kanye West

Im Oktober 2022 hatte Kanye West, der sich offiziell Ye nennt, mit antisemitischen Posts bei X (damals noch Twitter) für Schlagzeilen gesorgt. Der Kurznachrichtendienst sperrte daraufhin seinen Account, außerdem beendeten der deutsche Sportartikelhersteller Adidas und andere Marken die Zusammenarbeit mit dem Musiker. Zwei Monate später - Anfang Dezember 2022 - gab er einem ultra-rechten Verschwörungstheoretiker ein skandalträchtiges Interview, in dem er mit Aussagen wie "Ich liebe Nazis" und "Ich mag Hitler" große Empörung hervorrief.

Warum er sich gerade jetzt über ein Jahr später für die antisemitischen Äußerungen entschuldigt, ist nicht ganz klar. In zwei Wochen jedoch soll am 12. Januar 2024 Kanye Wests neues Album "Vultures" erscheinen. Aufgrund dieser Tatsache reagierte der Zentralrat der Juden in Deutschland eher verhalten auf die veröffentlichte Entschuldigung: "Kanye Chance, dass wir eine Entschuldigung so kurz vor dem Albumrelease als aufrichtig betrachten", schrieb der Zentralrat als Kommentar unter Wests Instagram-Post.

2020 hatte Kanye Wests damalige Ehefrau Kim Kardashian (43) auf Instagram darüber gesprochen, dass ihr Mann an einer bipolaren Störung leide. Im Februar 2021 reichte Kardashian die Scheidung ein, sie waren seit 2012 liiert gewesen. Gemeinsam hat das Paar vier Kinder.