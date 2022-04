Keanu Reeves (57) hat mit einem Besuch in einem Schmuckladen in Los Angeles die Verlobungsgerüchte angeheizt. Der "Matrix"-Star begutachtete bei dem Juwelier in West Hollywood die Auswahl an Ringen, wie Fotos zeigen, die der britischen "Daily Mail" vorliegen. Laut eines Augenzeugen verbrachte der Schauspieler rund 40 Minuten in dem Geschäft, wo er von einem Verkäufer beraten wurde.

Mit Künstlerin Alexandra Grant (48), die am 4. April auch ihren Geburtstag feiert, ist Reeves seit rund vier Jahren liiert. Im November 2019 absolvierten sie ihren ersten Pärchen-Auftritt bei der "LACMA Art + Film Gala" - inklusive Händchenhalten und einem breiten Grinsen auf den Lippen. Zuvor hatte der Schauspieler seit zwei Jahrzehnten keine Beziehung mehr öffentlich gemacht.

Sie kennen sich schon lange

Grant war vor der Beziehung bereits eine Vertraute des Schauspielers, mit der ihn die Kreativität verbindet. Gemeinsam arbeiteten sie 2011 an dem Buch "Ode to Happiness", für das er die Texte und sie die Illustrationen beisteuerte. Es blieb nicht ihre einzige Zusammenarbeit: 2016 brachten sie wieder ein gemeinsames Buch heraus: "Shadows". Ein Jahr darauf gründeten sie den Verlag "X Artists' Books". Die Künstlerin hat schon in Museen rund um den Globus ausgestellt, darunter das Museum of Contemporary Art in Los Angeles, das Contemporary Museum in Baltimore und im Los Angeles County Museum of Art.