Tony Bennett ist am 21. Juli in New York verstorben. Er wurde 96 Jahre alt. Viele prominente Kollegen und Freunde trauern in den sozialen Medien um den legendären Jazzsänger.

Tony Bennett (1926-2023), einer der populärsten Sänger und Entertainer der USA, ist am 21. Juli im Alter von 96 Jahren in New York City verstorben. Er hinterlässt ein großes musikalisches Erbe. Viele Stars werden sich an ihn jedoch auch als guten Freund erinnern.

Es sei traurig, von Bennetts Tod zu hören, schreibt der britische Superstar Elton John (76) zu einem gemeinsamen Foto bei Instagram. Sein Kollege sei "ohne Zweifel der stilvollste Sänger, Mann und Performer [gewesen], den man jemals sehen wird. Er ist unersetzlich. Ich habe ihn geliebt und verehrt." Zudem sprach John Bennetts Ehefrau Susan, seinem Sohn Danny und der gesamten Familie sein Beileid aus.

Tony Bennett war "ein wahrer Gentleman"

Die US-Talklegende David Letterman (76) veröffentlicht unterdessen bei Twitter einen alten Clip, in dem Bennett unter anderem den Song "Everybody Has The Blues" singt. "Ein wahres Talent, ein wahrer Gentleman und ein wahrer Freund", trauert die US-Politikerin und ehemalige First Lady Hillary Clinton (75) bei Instagram. "Wir werden dich vermissen, Tony - und danke für all die Erinnerungen."

RIP Tony Bennett. The best of the best. The last of the legends. A man whose heart was as big as his voice. The world’s foremost practitioner of the “Art Of Excellence.”Deepest love and condolences to my friend Danny and the family. — 🕉🇺🇦🟦Stevie Van Zandt☮️💙 (@StevieVanZandt) July 21, 2023

Rockmusiker Steven Van Zandt (72) bezeichnet Bennett als "den Besten der Besten" und "die letzte der Legenden". Sein Herz sei so groß wie seine Stimme gewesen. "Ruhe in Frieden an einen der Besten, der jemals auf der Bühne stand", schreibt Musikkollege Joe Bonamassa (46). Der beste Auftritt, den er jemals erleben durfte, sei eine Show von Bennett im Jahr 2012 gewesen: "Er war der Letzte der großartigsten Generation von Sängern und Musikern."

Tony Bennett hat die Welt verändert

"Ruhe in Frieden, Tony", meldet sich auch der Musiker Harry Connick Jr. (55) zu Wort. "Du hast die Welt mit deiner Stimme verändert", erklärt er weiter. "Danke, dass du stets so gütig zu mir warst... Ich liebe dich und ich werde dich sehr vermissen..."

Der verstorbene Sänger sei das beste Beispiel für eine Person, die "so gut wie Gold, so süß wie Zucker und ein zutiefst fühlendes, empathisches, menschliches Wesen war", meint Fran Drescher (65), Schauspielerin und Präsidentin der derzeit streikenden US-Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA. Sie wünsche sich, dass mehr Menschen aus dem gleichen Holz geschnitzt seien.