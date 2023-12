Er ist eine wahre und echte Rock-Legende: Keith Richards, Gitarrist der Rolling Stones, feiert seinen 80. Geburtstag. Natürlich gratulieren seine Kollegen Mick Jagger und Ron Wood öffentlich. Und auch der verstorbene Charlie Watts meldet sich quasi aus dem Jenseits.

Die unsterbliche Rock-Legende Keith Richards feiert am heutigen 18. Dezember seinen 80. Geburtstag - und natürlich gratulieren ihm seine Bandkollegen von The Rolling Stones ganz herzlich zu seinem Ehrentag. Allen voran wünscht Frontmann Mick Jagger (80) seinem Wegbegleiter in einem herzlichen Gruß via Instagram alles Gute. Zu einem gemeinsamen Bild der beiden Legenden mit standesgemäßer, cooler Sonnenbrille schrieb Jagger: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Keith. In Liebe, Mick."

Auch Ron Wood (76), neben Richards der zweite Stones-Gitarrist, wünscht seinem Kollegen auf seinem Instagram-Profil nur das Beste. Er postete gleich eine ganze Reihe an Bildern, die die beiden meist lachend zeigen. Er kommentierte die Fotos mit zahlreichen Emojis und wünschte ebenfalls "einen frohen 80. Geburtstag".

Neben Jagger und Wood ließen es sich auch die Betreiber der Instagram-Seite des verstorbenen Rolling-Stones-Schlagzeugers Charlie Watts (1941-2021) nicht nehmen, um Richards entsprechend zu würdigen. Auch dort sind einige Bilder aus vergangenen Tagen zu sehen. Dazu wurde ein früheres Zitat von Watts über Richards geteilt: "Keith ist der Interessanteste, der Unterschiedlichste von uns allen ... Er ist ein Mann mit Visionen und einer der wenigen Menschen, die sich im Laufe der Jahre nicht wirklich verändert haben." Wenn sie Musik gemacht hätten, sei immer schon der Wein und seine Gitarre dagewesen: "Und er sitzt einfach in der Mitte wie ein wunderbarer Sultan. Das ist fantastisch." So sei Richards aber schon immer gewesen.

Ungewöhnlicherweise gratulierte Richards sich sogar selbst. Genauer gesagt nutzte sein Social-Media-Team die Gelegenheit und hinterließ ihrem Chef zu dessen Geburtstag auf Instagram einen Gruß. Zu einem Bild von ihm schrieben sie: "Alles Gute, Keith! Wir lieben und respektieren dich und sind geehrt, in deinem Team zu sein!"

Und natürlich gab es auch auf der offiziellen The-Rolling-Stones-Instagram-Seite zu Ehren des Gitarristen einen entsprechenden Geburtstags-Post: Zu einem Video mit Ausschnitten, die Richards im Studio, auf der Bühne oder bei Videodrehs zeigt, schrieben die Macher: "Alles Gute an den einzig Wahren. Wir wünschen dir einen ganz besonderen Tag. Keep on rockin'."

Keith Richards höchstpersönlich hat an seinem Ehrentag allerdings nicht nur Gedanken an sich selbst übrig: Auf den Tag genau vor 40 Jahren, am 18. Dezember 1983, seinem 40. Geburtstag, nahm er das amerikanische Model Patricia "Patti" Hansen (67) zur Frau. Ebenfalls auf Instagram teilte er ein Bild der Zeremonie am mexikanischen Strand von Cabo San Lucas und schrieb dazu: "Für Patricia. Einen schönen 40. Jahrestag! Ich liebe dich. Keith."