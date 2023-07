Nachdem Christine Baumgartner im Mai die Scheidung von Kevin Costner eingereicht hat, fordert der Schauspieler nun gemäß einer Klausel im Ehevertrag ihren Auszug aus seinem Anwesen im kalifornischen Santa Barbara.

Nachdem sie die Scheidung eingereicht hat, soll sie nun aus seinem Haus ausziehen: Wie das US-Magazin "People" berichtet, fordert Hollywood-Star Kevin Costner (68) von seiner Noch-Ehefrau Christine Baumgartner (49), dass sie bis Mitte Juli das Anwesen in Kalifornien räumt. Das geht demnach aus aktuellen Gerichtsdokumenten hervor, die "People" vorliegen.

In dem Dokument heißt es dem Bericht zufolge, Kevin Costner "bittet höflich darum, dass Christine angewiesen wird, seinen Wohnsitz unverzüglich und spätestens bis zum 13. Juli 2023 zu räumen". Den Anwälten des Schauspielers zufolge greife Baumgartner derzeit "mit einem unbegründeten Argument nach dem anderen nach einem Strohhalm", warum ihr erlaubt werden solle zu bleiben.

Klausel im Ehevertrag regelt Auszug

Im Ehevertrag des Paares soll demnach über eine Klausel geregelt sein, dass Baumgartner im Fall der Trennung innerhalb von 30 Tagen aus dem Anwesen in Santa Barbara auszuziehen habe. Diese Frist ist inzwischen schon verstrichen, die Handtaschen-Designerin hatte am 1. Mai 2023 die Scheidung eingereicht.

Dem "People"-Bericht zufolge sind die neuen Gerichtsdokumente eine Reaktion auf einen Antrag Baumgartners vom 28. Juni, in dem sie erklärt habe, dass es "einfach nicht wahr" sei, dass sie das Haus nicht räumen werde. Sie gab an, bis zum 31. August aus Costners Anwesen auszuziehen, vorausgesetzt es sei bis dahin eine Vereinbarung über den Unterhalt für die drei gemeinsamen Kinder getroffen.

Auf der Suche nach einem neuen Haus in Santa Barbara?

Um einen "angemessenen separaten Haushalt" für Cayden (16), Hayes (14) und Grace (13) einrichten zu können, fordere sie einen Unterhalt von 248.000 Dollar (circa 227.450 Euro) pro Monat. Diese Zahl habe Costner allerdings als "übertrieben" zurückgewiesen.

Christine Baumgartner hatte Anfang Mai nach 18 gemeinsamen Ehejahren aufgrund "unüberbrückbarer Differenzen" die Scheidung von Kevin Costner eingereicht. Laut Ehevertrag habe sie Anspruch auf 1,4 Millionen Dollar (circa 1,3 Millionen Euro), die Costner offenbar bereit sei zu zahlen. In dem neuen Gerichtsdokument sollen seine Anwälte auch lokale Immobilienangebote in Santa Barbara aufgelistet haben, die Beweise dafür seien, dass es "in unmittelbarer Nähe zu Kevins Wohnsitz" Häuser gebe, die sich Baumgartner leisten könne. Zudem habe ihr Costner bereits mehrmals angeboten, beim Umzug zu helfen.