Schauspieler Kevin Costner gewann einen Golden Globe Award, konnte aber wegen Unwetters im Januar nicht zur Verleihung kommen. Auf Instagram postete er jetzt ein Video, in dem er die Statue zu Hause im Bett auspackt.

Diese Preisverleihung hatte er sich anders vorgestellt. Schauspieler Kevin Costner (68) wurde bei den Golden Globes für seine Rolle in der Serie "Yellowstone" ausgezeichnet. Wegen Unwetters konnte er den Preis im Januar nicht persönlich entgegennehmen. Jetzt postete er ein Video auf Social Media, das ihn beim Auspacken der Statue zu Hause im Bett zeigt.

"Ich bin so froh, dass ich zum Film gefunden habe"

"Ich wäre gern dabei gewesen", sagte er, und dankte seinen Unterstützern mit emotionalen Worten: "Ich bin so froh, dass ich zum Film gefunden habe. Ich wüsste nicht, was sonst aus meinem Leben geworden wäre, wenn ich nicht meine Filme gemacht hätte. Danke an alle!"

Er habe die Verleihung mit seiner Familie zu Hause im TV gesehen, aber es sei nicht dasselbe gewesen, so Costner. "Meine Frau hat gespürt, dass ich traurig war, nicht dabei zu sein. Deshalb hat sie mich überrascht und unser Haus mit 30 Luftballons dekoriert. Als bei der Verleihung mein Name aufgerufen wurde, standen meine Kinder auf und haben geklatscht."

Bei der Verleihung im Januar herrschte in Los Angeles County ein Unwetter mit schweren Stürmen und Überschwemmungen, so dass er und seine Frau gezwungen waren, zu Hause zu bleiben.