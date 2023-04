Die diesjährige Met-Gala wird wohl doch nicht zur Kardashian-freien Zone, wie Gerüchte besagten. Jetzt berichten US-Medien, dass Reality-Star Kim Kardashian sehr wohl eine Einladung bekommen habe.

Kommando zurück: Kim Kardashian (42) wird entgegen der brodelnden Gerüchteküche wahrscheinlich doch bei der diesjährigen Met-Gala auflaufen.

Die Webseite "Page Six" hatte im März berichtet, dass Anna Wintour (73) die Gästeliste eingestampft und die Kardashians diesmal ausgeladen hätte, da sie "nur" Realitystars seien. Ganz so streng ist die Chefin des Modeevents aber wohl doch nicht.

Nun berichtet das Portal, dass die Berühmteste des Kardashian/Jenner-Clans doch kommen wird - sie hat demnach eine Einladung erhalten. Zudem soll sie nicht die Einzige aus der Familie sein, die ein goldenes Ticket für das etablierte Fashion-Event bekommen hat. Welches ihrer Familienmitglieder sie begleiten darf, ist hingegen noch nicht bekannt.

30.000 Euro für ein Ticket

Bei der Veranstaltung, die auch als Oscar-Verleihung der Modewelt beschrieben werden kann, werden Spenden für das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art in New York City gesammelt. Die Tickets sind heiß begehrt - und teuer. Um an der Met Gala teilzunehmen, muss man eine Einladung erhalten und 30.000 US-Dollar zahlen.

Kim Kardashian war das erste Mal 2013 auf der Met-Gala. Seitdem ließ sie keine Gala aus und sorgte mit ihren Outfits, etwa von Thierry Mugler, Balenciaga oder einem Vintage-Kleid, das schon Marilyn Monroe getragen hatte, regelmäßig für Schlagzeilen.

Die Veranstaltung findet in diesem Jahr am 1. Mai statt. Das Thema lautet: "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty".