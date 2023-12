Kinder berühmter Eltern haben es oft nicht leicht. Aber auch Tom Brady fühlt sich als Vater oft schuldig, wenn er Zeit mit seinen Kindern verbringt. Er hat Angst, dass seine Berühmtheit im Weg steht.

American-Football-Star Tom Brady (46) fürchtet, dass seine Prominenz seinen Kindern im Weg stehen könnte. Der Ex-Ehemann von Supermodel Gisele Bündchen (43) gab nun zu, dass er sich manchmal schuldig fühle, wenn seine Berühmtheit bestimmte Leistungen seiner Kinder überschatte.

"Wenn ich bei einem Spiel meines Sohnes bin, und ich liebe es, das zu tun, dann verschiebt sich oftmals die Aufmerksamkeit zu uns", sagte der ehemalige NFL-Quarterback im Podcast "Let's Go! with Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray". "Ich will ihnen ihre Momente nicht wegnehmen, denn das ist ein wichtiger Teil ihres Lebens und ihres Erwachsenwerdens", so der Vater von drei Kindern.

Tom Brady will seinen Kindern ihre Privilegien aufzeigen

"Wir versuchen, ihnen die richtigen Werte zu vermitteln", meint Brady. Wenn er Zeit mit seinen Kindern verbringe, versuche er, seinen ganzen Fokus auf diese zu richten. "Wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, will ich wirklich bei ihnen sein. Und ich versuche, das den Leuten klarzumachen: 'Sorry, ich bin hier und genieße die Zeit mit meiner Familie.'"

Er wolle seinen Kindern auch beibringen, dass er für viele Privilegien, die die Familie genießt, einen hohen persönlichen Preis bezahlt habe: "Der Grund, warum wir viele tolle Urlaube machen und euch in gute Schulen schicken können und Menschen haben, die helfen, ist, weil wir uns mit Dingen auseinandersetzen müssen, die andere nicht müssen."

Gemeinsam mit Ex-Ehefrau Gisele Bündchen hat Tom Brady einen 14-jährigen Sohn und eine elfjährige Tochter. Bündchen und Brady ließen sich im Oktober 2022 nach 13 Jahren Ehe scheiden. Aus einer vorherigen Beziehung hat Brady einen weiteren, 16-jährigen Sohn.

Erfolgreiche Football-Karriere endete 2023

Seit Anfang 2023 ist Brady in Football-Rente. Zuvor war er von 2000 bis 2019 als Quarterback bei den New England Patriots und später bei den Tampa Bay Buccaneers aktiv. Mit den Patriots zog er neunmal in den Super Bowl ein, mit den Bucs einmal - siebenmal gewann er. Insgesamt wurde er fünfmal zum Super-Bowl-MVP gewählt und erhielt dreimal die Auszeichnung zum Spieler des Jahres. Er zählt als siegreichster Spieler in der NFL-Geschichte.