Mitten in einem Konzert wurde es Gene Simmons von KISS schlecht. Der Bassist musste die Bühne verlassen. Doch nach einer Pause kehrte er zurück - und spielte im Sitzen weiter.

Gene Simmons (73) hat bei einem Auftritt seiner Band KISS im brasilianischen Manaus einen Schwächeanfall erlitten. Wie Augenzeugen berichteten, musste der Bassist der US-Rockband am Donnerstag (13. April) die Bühne verlassen. Nach einer kurzen Pause kehrte Simmons aber wieder zurück. Den Rest des Konzerts spielte er im Sitzen. Das brasilianische Nachrichtenportal veröffentlichte auf Twitter ein Video, dass den sitzenden Rockstar zeigt.

Gene Simmons, baixista e vocalista do Kiss, passa mal e show é brevemente interrompido na Arena da Amazônia. pic.twitter.com/nphJEj1PQo — A Crítica (@ACritica) April 13, 2023

"Wir müssen uns um ihn kümmern, weil wir ihn lieben, richtig?"

Laut Videos von Konzertbesuchern, die in den sozialen Medien kursieren, unterbrach Sänger und Gitarrist Paul Stanley (71) den Auftritt. "Wartet, wartet", soll er gerufen haben. "Wir müssen aufhören".

"Wir wissen, wie sehr ihr Gene liebt, und ihm ist offensichtlich schlecht", so Stanley weiter. "Wir müssen aufhören, um uns um ihn zu kümmern, weil wir ihn lieben, richtig?"

Nach fünf Minuten Pause kehrte Gene Simmons auf die Bühne zurück und rockte auf einem Stuhl weiter. Woran genau der Mann mit der berühmtesten Zunge der Rockwelt gelitten hat, ist nicht bekannt.

Mit KISS auf Abschiedstour

Gene Simmons ist mit KISS gerade auf Abschiedstournee. Die End of the Road World Tour läuft seit Januar 2019. Viele Gastspiele mussten sie dabei aufgrund der Corona-Pandemie verschieden. So endet die finale Tour erst am 2. und 3. Dezember mit einem Doppelschlag in New York City. Hier hatten Simmons und Stanley vor genau 50 Jahren die Band gegründet.