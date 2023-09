Das überraschende Liebes-Aus von Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness sorgt für erste Spekulationen. Stand eine Trennung schon länger im Raum?

Stand das Liebes-Aus bei Hollywood-Star Hugh Jackman (54) und seiner Frau Deborra-Lee Furness (67) schon länger im Raum? Das einstige Promi-Traumpaar überraschte am Freitagabend mit der Bekanntgabe seiner Trennung - nach 27 gemeinsamen Jahren. In einem Statement, das dem "People"-Magazin vorliegt, hieß es, dass sich ihre Reise "verändert" habe und man beschlossen habe, sich zu trennen, "um unser individuelles Wachstum zu verfolgen". Nun gibt es viele Spekulationen, was zum Aus ihrer "wundervollen, liebevollen Ehe" geführt haben könnte.

Insider: "Freunde und Familie wussten davon"

"Es ist schon vor einer Weile passiert. Freunde und Familie wussten davon", erklärte unlängst eine dem Paar nahestehende Quelle "Page Six", dem Entertainment-Portal der "New York Post". Der Insider vermutet demnach, dass es bei dem Ehepaar schon länger gekriselt habe.

Demnach habe Furness den australischen Schauspieler, der seit Februar 2022 am Broadway im Stück "The Music Man" auf der Bühne steht, nicht oft bei den Proben besucht, sie soll angeblich sogar manchmal beim Schlafen gesehen worden sein. Eine dritte Person soll aber nicht an der Trennung beteiligt gewesen sein. Furness und Jackman hätten sich "einfach in Mitbewohner verwandelt".

Der britischen "Daily Mail" sagte eine weitere anonyme Quelle, dass die Liebe der beiden bereits während der Corona-Pandemie zerbrochen sei, der Lockdown habe ihre Beziehung angeblich "wirklich belastet". Sie hätten immer wieder an sich gearbeitet, doch ihre Liebe sei nicht zurückgekehrt.

Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness bitten um Privatsphäre

Für Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness stehe die Familie nach wie vor im Mittelpunkt, hieß es in dem offiziellen Statement des Paares. Das neue Kapitel in ihrem Leben schlagen die beiden demnach "mit Dankbarkeit, Liebe und Wohlwollen" auf. Das Paar bittet darum, seine Privatsphäre - und die seiner Kinder - während dieser großen Veränderung im Leben der Familienmitglieder zu respektieren. Die beiden möchten sich zudem nicht weiter zu dem Ehe-Aus äußern.

Jackman und Furness lernten sich Mitte der 1990er am Set der kurzlebigen Serie "Correlli" kennen und verliebten sich wenig später ineinander. Nur wenige Monate danach hielt er um ihre Hand an und sie schlossen schließlich Anfang 1996 den Bund der Ehe. Das Paar hat zwei Kinder: Oscar (23) und Ava (18).