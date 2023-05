Der Autopsiebericht bestätigte jetzt die schreckliche Vermutung: Songwriter Kyle Jacobs, der Ehemann der Country-Sängerin Kellie Pickler, nahm sich im Alter von 49 Jahren das Leben.

Jetzt steht die Todesursache des Songwriters Kyle Jacobs fest. Der Ehemann von Country-Sängerin Kellie Pickler (36) starb im Alter von 49 Jahren durch Suizid. Das geht laut "People"-Magazin aus dem Autopsiebericht hervor. Die genauen Umstände sind jedoch weiterhin unbekannt. In dem Artikel heißt es nur, dass in seinem Blut keine Drogen gefunden wurden.

Zunächst meldete ebenfalls das "People"-Magazin unter Berufung auf die Polizei in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee den Tod des Musikers. Wie es in dem Bericht bereits hieß, gingen die Behörden von Anfang an von einem Selbstmord aus. Es sei nur in diese Richtung ermittelt worden. Pickler selbst habe zuvor den Notruf gemeinsam mit einer Assistentin abgesetzt, nachdem sie eine Tür in ihrem Haus nicht mehr öffnen konnte und dahinter ihren Mann vermutet habe. Dort fanden die Rettungskräfte anschließend den Verstorbenen.

Zuvor sei die Sängerin aufgewacht und habe ihren Ehemann im gemeinsamen Haus gesucht, ihn aber nicht finden können. Nur einen Tag vor seinem Tod postete Jacobs eine Auszeichnung des Künstlers Lee Brice (43) auf Instagram, an dessen Album "Hey World" er mitgearbeitet hatte. Zu dem Post schrieb der Künstler: "Ich fühle mich zutiefst geehrt, ein kreativer Teil davon zu sein... Danke, Jesus!!!" Kyle Jacobs war als Songwriter und Produzent für zahlreiche Stars aktiv, unter anderem für die Grammy-Preisträgerin Kelly Clarkson (40) oder auch die Country-Ikone Garth Brooks (61).

Kellie Pickler und Kyle Jacobs waren seit 2011 verheiratet

Kellie Pickler wurde durch ihre Teilnahme an der Gesangsshow "American Idol" im Alter von 19 bekannt und startete anschließend ihre Musikkarriere als Country-Sängerin. Des Weiteren ist Pickler auch immer wieder in unterschiedlichen US-amerikanischen TV-Formaten wie "Dancing with the Stars" oder ihrer eigenen Reality-Show "I Love Kellie Pickler" zu sehen. Seit dem 1. Januar 2011 war Pickler mit ihrem Kollegen Kyle Jacobs verheiratet.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111