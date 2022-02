Während der Super-Bowl-Halbzeit stehlen traditionell Musikstars für wenige Minuten den Profisportlern die Show. 2022 waren es die Rapstars Eminem (49), Snoop Dogg (50), Dr. Dre (56), Kendrick Lamar (34) und R&B-Ikone Mary J. Blige (51) sowie Überraschungsgast 50 Cent (46). Im Stadion und vor den Fernsehern saßen ebenfalls zahlreiche Musik-Stars, die die Auftritte ihrer Kollegen überschwänglich feierten.

Demi Lovato (29) postete eine Reihe von Insta-Stories aus dem Stadion, die offenbar beim Tanzen und Mitsingen entstanden sind - entsprechend verwackelt sind die Aufnahmen auch. Auf drei Aufnahmen zeigt sie ihr Fan-T-Shirt mit Eminem-Schriftzug.

THAT WAS A BOMB OF RADICAL LOVE THANK YOU #SuperBowl HALFTIME SHOW!! Incredible!! That’s what it’s all about!!