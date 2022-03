Heidi Klum posiert am Fenster eines Gebäudes in Las Vegas. Sie trägt nur Unterwäsche, sodass ihre langen Beine gut zur Geltung kommen.

Heidi Klum (48) zeigt Fotos ihres jüngsten Las-Vegas-Trips mit Ehemann Tom Kaulitz (32) und dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz. Unter anderem sind die drei in lässigen Klamotten auf der Hinfahrt in einem Auto zu sehen. "Reiseziel Vegas", schreibt Klum zu dem Foto. Auf den nächsten Bildern posieren die drei vor einer bunten Steinskulptur in der Wüste.

So zeigt sich Heidi Klum

Dann folgt ein Clip, auf dem ein Countdown zu sehen ist. "Afterparty - Welcome to the guardian community - Heidi Klum" erscheint auf einer haushohen Anzeigentafel. Zu einem weiteren Foto von dem Event schreibt die Unternehmerin: "Ich habe gerade meinen Afterparty Guardian auf dem Las Vegas Strip verliehen bekommen". Der Las Vegas Strip ist jener Abschnitt des Las Vegas Boulevards in der Stadt im US-Bundesstaat Nevada, der für seine dichte Ansammlung von Luxushotels und Casinos bekannt ist.

Halbnacktes Highlight

Ein weiteres Highlight des Vegas-Ausflugs dürfte für viele Followerinnen und Follower aber auch die kleine, eher privat anmutende Foto-Session sein, von der Klum drei Bilder veröffentlichte. Zu sehen ist der "GNTM"-Star in einem Gebäude an raumhohen Fenstern. Bekleidet ist sie nur mit einem weißen Spitzen-BH, einer schwarzen Slip-Strumpfhosen-Kombination und schwarzen Riemchen-Lack-Pumps. Ihren Waschbrettbauch und die langen Beine setzt sie mit diesem Look bestens in Szene.

Auf dem ersten Foto ist sie ganz und von vorne zu sehen, auf dem zweiten nur ihr Oberkörper. Das dritte Bild zeigt sie von hinten, wie sie aus dem Fenster blickt. Im Kommentar dazu zitiert sie den Beginn des berühmten Sprichwortes: "What happens in Vegas..." ("Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas") - dank Instagram ist das in Heidi Klums Fall nicht so.