Lavinia Wollny ist vor Kurzem zum zweiten Mal Mutter geworden. Auf Instagram verrät die 23-Jährige nun den Namen des Neugeborenen und teilt erste Fotos.

Lavinia Wollny (23) hat am 19. April ihr zweites Kind zur Welt gebracht, ihren Fans zunächst aber nicht verraten, wie dieses heißt. In einem neuen Instagram-Post gibt sie nun endlich den Namen preis. "Linus Tim, mein kleiner Prinz, am 19.04.2023 um 08:48 Uhr hast du das Licht der Welt erblickt", schreibt sie zu einer Bilderreihe, die sie unter anderem mit dem Baby im Arm im Krankenhaus zeigt. Der Kleine habe bei der Geburt 4100 Gramm gewogen und 53 Zentimeter gemessen.

"Wir genießen jeden Moment mit dir und sind unfassbar stolz darauf dich und deine Schwester zu haben. Wir lieben dich über alles", rundet die 23-Jährige den Beitrag ab.

Ihr Freund Tim Katzenbauer fügt im Kommentarfeld hinzu: "Ich liebe euch 3 über alles auf dieser Welt", gefolgt von einem roten Herz. Auch Schwester Estefania (19) freut sich über den Familienzuwachs: "Wunderschöner Schatz. Wir lieben dich unendlich." Sarafina Wollny (28) schließt sich mit zwei roten Herzen an.

Großfamilie Wollny wächst weiter

Die Geburt hatte Lavinia Wollny bereits am 20. April in einer Instagram-Story verkündet. In dem kurzen Clip war die kleine Hand ihres Neugeborenen zu sehen. Dazu schrieb Wollny, die per Kaiserschnitt entbunden hatte: "Hallo ihr Lieben, wir haben die OP gut überstanden. Wir genießen jetzt unsere Kennenlernzeit und melden uns dann bei euch." Zuvor hatte sie bekannt gegeben, dass sie einen Jungen erwartet.

Für Lavinia Wollny ist es nach der im Februar 2022 geborenen Haylie Emilia (1) bereits das zweite Baby, für ihre Mutter Silvia (58) das 17. Enkelkind. Und nicht mehr lange, dann dürfte schon das 18. Enkelkind zur Welt kommen: Auch Sarafina Wollny erwartet aktuell erneut ein Kind.

Silvia Wollny und ihre aus elf Kindern bestehende Großfamilie wurden ab 2011 durch die RTLzwei-Realitysendung "Die Wollnys - eine schrecklich große Familie" bekannt.