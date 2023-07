Nach einem besorgniserregenden Zwischenfall beim Training scheint es dem jungen Basketballspieler Bronny James (18), dem Sohn von LeBron James (38), wieder deutlich besser zu gehen. Der NBA-Superstar erklärt in den sozialen Medien, dass alle Familienmitglieder gesund seien.

"Gestern hat Bronny James während des Trainings einen Herzstillstand erlitten", bestätigte ein Sprecher der Familie kürzlich unter anderem dem Sportressort von "USA Today". Medizinisches Fachpersonal habe den 18-Jährigen behandeln und in ein Krankenhaus bringen können. Er befinde sich in stabilem Zustand und sei nicht mehr auf der Intensivstation.

LeBron James zeigt sich am heutigen 27. Juli in den sozialen Medien dankbar für die Liebe und die Gebete, die die Familie erreicht hätten. "Allen geht es super", teilt der Star seinen mehr als 52 Millionen Followerinnen und Followern auf Twitter mit. "Unsere Familie ist beisammen, sicher und gesund - und wir spüren die Liebe." Wenn sie dazu bereit sei, wolle die Familie zu einem späteren Zeitpunkt näher auf den Zwischenfall eingehen.

I want to thank the countless people sending my family love and prayers. We feel you and I’m so grateful. Everyone doing great. We have our family together, safe and healthy, and we feel your love. Will have more to say when we’re ready but I wanted to tell everyone how much your…