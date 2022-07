Leni Klum zeigte sich in einem gewagten Outfit auf dem Laufsteg. In einem schwarzen Corsagen-Minikleid mit Spitze sorgte sie für den Hingucker bei der "Dolce & Gabbana"-Modeschau in Sizilien, Italien.

Heidi Klum unterstützt Model-Auftritt ihrer Tochter

Model-Mama Heidi Klum durfte bei dem großen Event natürlich nicht fehlen und fieberte aufgeregt dem Auftritt ihrer 18-jährigen Tochter entgegen. Gemeinsam mit Fußball-Star Robert Lewandowski und seiner Frau Anna genoss sie an einem Tisch die Show.

Zahlreiche weitere internationale Promis wie Drew Barrymore, Sharon Stone und Helen Mirren betrachteten die Show live im Publikum. Für das Nachwuchsmodel war es bestimmt nicht der letzte Auftritt bei einem so wichtigen Modeereignis.