Freizügige und erotische Bilder so weit das Auge reicht: Lenny Kravitz lässt in seinem neuen Video zum Song "TK421" sämtliche Hüllen fallen. Nur eine ganz bestimmte Stelle wird immer wieder geschickt verdeckt.

Musiker Lenny Kravitz (59) lässt in seinem neuesten Video zu seinem aktuellen Hit "TK421" alle Hüllen fallen. Sein intimster Bereich wird dabei allerdings immer gekonnt von Händen, Statuen oder Badetüchern verdeckt. Die erotischen Bilder zum Song wurden am Donnerstag via YouTube veröffentlicht - und die 3 Minuten und 24 Sekunden strotzen dabei nur so von männlicher Sexualität.

Der fast 60 Jahre alte Rockstar lässt einmal mehr seine Muskeln und seinen gestählten Körper für sich sprechen und räkelt sich abwechselnd im Bett, beim Duschen oder auf dem Badewannenrand. Dabei hat er kaum etwas von seinem jugendlichen Charme verloren. Ob jedoch Szenen wie das explizit gezeigte Einseifen des Pos und Waschbrettbauchs unbedingt hätten sein müssen, sollen seine Fans entscheiden. Auch die Zigarette danach - in diesem Fall nach dem Duschen -, die Kravitz lasziv in ein Tuch gehüllt im Bad inhaliert, könnte zu Kritik führen.

Neues Album "Blue Electric Light" kommt im März 2024

Für Kravitz ist "TK421" die erste Veröffentlichung seit rund fünf Jahren, damals kam sein bislang letztes Album "Low" auf den Markt. Sein neues Werk, das auf den Namen "Blue Electric Light" hören wird, soll ab dem 15. März 2024 in den Regalen stehen. Parallel zur Song-Veröffentlichung erstrahlt auch seine offizielle Homepage www.lennykravitz.com in einem neuen Gewand.