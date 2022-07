US-Schauspieler Lenny Von Dohlen ist tot. Der "Twin Peaks"-Star ist im Alter von 63 Jahren gestorben.

Lenny Von Dohlen ist tot. Der US-Serienstar wurde 63 Jahre alt. Sein Manager Steven Wolfe sagte dem US-Branchenmagazin "Deadline", dass der Schauspieler am 5. Juli nach langer Krankheit in seinem Haus in Los Angeles gestorben sei.

Sein Film "Sallywood" wurde noch nicht veröffentlicht

Der 1958 in Augusta, Georgia geborene Von Dohlen wuchs in Texas auf und studierte Schauspiel in New York City. Nach einigen Theaterproduktionen übernahm er 1984 in der Komödie "Electric Dreams" seine erste Hauptrolle. Ab 1990 verkörperte er Harold Smith in der Mystery-Serie "Twin Peaks" und 1992 im Spin-off-Film "Twin Peaks: Fire Walk with Me". Weitere Serienrollen übernahm er in "Chicago Hope", "CSI: Miami" oder "Pretender". Auch in Filmen wie "Jennifer 8" mit Uma Thurman (52) war er zu sehen. Zuletzt drehte er für die Indie-Komödie "Sallywood", die sich in der Postproduktion befindet.