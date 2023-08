Leonardo DiCaprio steht während seines Boots-Urlaubs in Europa unter besonderer Beobachtung der Öffentlichkeit - der Fokus liegt ganz klar auf den Frauen, die auf seiner Jacht zu Gast sind. Zuletzt wurde dieses Model in einem knappen Bikini an Deck gesichtet.

Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (48) genießt derzeit wieder mal eine sommerliche Auszeit auf einer Jacht - dieses Mal an der Küste von Ibiza und zusammen mit seinem guten Freund Tobey Maguire (48). Wie bereits bei seinen letzten Boots-Ausflügen wurde unter den Gästen auf der Jacht von aufmerksamen Beobachtern wieder eine neue Dame gesichtet, die nun als mögliche neue Liebe des Oscarpreisträgers gehandelt werden könnte.

"Love Island"-Star Arabella Chi auf Leos Jacht

Wie Fotos zeigen, die das britische Blatt "Daily Mail" veröffentlicht hat, wurde unter anderem Model und "Love Island"-Star Arabella Chi (32) in einem knappen goldenen Bikini auf dem Boot gesichtet. Doch dass das Model auf der Jacht gesehen wurde, könnte auch viele andere Gründe haben, wie man an den letzten Spekulationen rund um DiCaprios Liebesleben sehen kann ...

Zuletzt war Leonardo DiCaprio Ende Juli zusammen mit dem Model Neelam Gill (28) bei einem Jacht-Ausflug vor der Küste Sardiniens gesehen worden. Das hatte die Gerüchteküche um eine neue Beziehung des Hollywood-Stars angeheizt.

Anderes Model räumt mit Gerüchten auf

Doch das britische Model hatte mit diesen Spekulationen schnell aufgeräumt. In ihrer Instagram-Story stellte die 28-Jährige laut "Daily Mail" klar: "Ich bin nicht Leonardo DiCaprios neue Flamme. In Wahrheit bin ich in einer ernsten Beziehung mit seinem guten Freund und bin das seit vielen Monaten. Der einzige Grund, warum wir in der gleichen Gegend abgebildet sind, ist, dass ich mit meinem Partner dort war. Ich hoffe, das schafft die falschen Geschichten aus der Welt."

Single Leonardo DiCaprio im Fokus

Davor war Leonardo DiCaprio mit der britischen "Love Island"-Moderatorin Maya Jama (28) in Verbindung gebracht worden. Diese Liebesgerüchte dementierte der Schauspieler im April 2023 laut eines Berichts der "Daily Mail". Davor seien die beiden Medienberichten zufolge verdächtig oft miteinander gesichtet worden. Das hatte Spekulationen hochkochen lassen.

Leonardo DiCaprio ist seit Sommer 2022 wieder Single. Vor einem Jahr ging seine Beziehung mit der US-amerikanischen Schauspielerin Camila Morrone (26) in die Brüche. Seitdem steht sein Liebesleben wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Der 48-Jährige wird immer wieder mit neuen, ebenfalls berühmten Frauen, in Verbindung gebracht - in letzter Zeit unter anderem mit Irina Shayk (37) oder Gigi Hadid (28).