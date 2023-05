Liebes-Aus für ein Traumpaar des deutschen Showgeschäfts: Entertainerin Ina Müller und Sänger Johannes Oerding gehen in Zukunft getrennte Wege.

Ina Müller (57) und Johannes Oerding (41) sind kein Paar mehr. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, haben sich die Fernsehmoderatorin und der Musiker getrennt. "Es hat sich in unser beider Leben viel verändert", erklärte Oerding am Donnerstag. Das Beziehungs-Aus liege demnach "schon einige Zeit" zurück.

Auch Ina Müller bestätigt Trennung

Das ehemalige Liebespaar sei sich jedoch auch weiterhin freundschaftlich verbunden und schließe eine Zusammenarbeit für die Zukunft nicht aus. Auch Ina Müller bestätigte gegenüber "Bild" die Trennung. Seit dem Jahr 2011 befanden sich Oerding und Müller in einer Beziehung.

Oerding führte am heutigen Donnerstag eine ICE-Tour quer durch Deutschland. An vier unterschiedlichen Stationen spielte der Musiker Konzerte. Daneben wurde Oerding unter anderem durch den Song "An guten Tagen" sowie die TV-Shows "Sing meinen Song" und "The Voice of Germany" bekannt. Müller moderiert seit nunmehr 16 Jahren die Late-Night-Show "Inas Nacht" im Ersten. Daneben tritt die 57-Jährige ebenfalls als Musikerin auf.