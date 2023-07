Lisa Kudrow feiert als erste "Friends"-Schauspielerin einen 60. Geburtstag. Auf Instagram haben ihr ihre Freundinnen und Kolleginnen Jennifer Aniston und Courteney Cox gratuliert.

Sie sind seit knapp 30 Jahren "Friends": Zum 60. Geburtstag von Lisa Kudrow (60) haben ihr ihre beiden Kolleginnen Jennifer Aniston (54) und Courteney Cox (59) mit süßen Instagram-Postings zum runden Geburtstag gratuliert. Beide Schauspielerinnen posteten eine Reihe von Bildern, die sie auch mit den anderen "Friends"-Stars David Schwimmer (56), Matthew Perry (53) und Matt LeBlanc (56) zeigen.

Lisa Kudrow zählt zu Jennifer Anistons Lieblingsmenschen

Aniston, die als Rachel Green in der Kult-Serie bekannt wurde, forderte mit ihrem Geburtstagspost auf: "Bitte feiert mit mir einen meiner Lieblingsmenschen auf diesem Planeten." Lisa Kudrow sei seit knapp 30 unglaublichen Jahre ihre Freundin und gehöre für sie zur Familie. Kudrow sei eine der talentiertesten Komikerinnen und Schauspielerinnen, mit denen sie die Ehre hatte zusammenzuarbeiten.

Cox, die in "Friends" als Monica Geller auf den TV-Bildschirmen zu sehen war, richtete ebenfalls sehr persönliche Worte an ihre Kollegin und Freundin: "Alles Gute zum Geburtstag", schrieb sie. "Das ist mein zweiter Versuch: ChatGPT konnte nicht annähernd die Menge an Liebe ausdrücken, die ich für dich empfinde. Du bist die klügste, lustigste und nachdenklichste Person. Ich fühle mich immer gesehen und geliebt, wenn ich in deiner Nähe bin. Das ist das Geschenk, das du denen gibst, die du liebst."

Lisa Kudrow spielt in der Serie "Friends" die Rolle von Phoebe Buffay und deren Zwillingsschwester Ursula. Für die Rolle gewann Kudrow 1998 einen Emmy für herausragende schauspielerische Leistungen in einer Nebenrolle einer Comedy-Serie. Die US-Sitcom "Friends" wurde 1994 zum ersten Mal ausgestrahlt und lief bis 2004.