Vor Kurzem hat Luna Schweiger ihre neue Beziehung öffentlich gemacht. Nun zeigte sie sich mit Kevin Prinz von Anhalt bei einer Veranstaltung in Bonn.

Erst in der vergangenen Woche hat Luna Schweiger (25) ihre Beziehung mit dem Fußballer Kevin von Anhalt (28) bestätigt. Jetzt haben die Schauspielerin und der Adoptivsohn von Frédéric Prinz von Anhalt (78) ihren ersten gemeinsamen Auftritt absolviert.

Zusammen kamen sie in abgestimmten schwarzen Outfits zu einer Veranstaltung in Bonn, bei der US-Star Billie Eilish (20) aufgetreten ist. Schweiger wählte eine Wide-Leg-Lederhose und eine schlichte Bluse. Kevin von Anhalt erschien in einem Ensemble aus Hemd, Hose und Lederjacket.

Seit einem halben Jahr ein Paar

Luna Schweiger hat ihre neue Liebe erst Ende Mai öffentlich gemacht: "Ich bin in einer Beziehung mit dem Fußballer Kevin von Anhalt", erklärte sie "Bild am Sonntag". Der Fußballer und die älteste Tochter von Til Schweiger (58) seien bereits "seit einem halben Jahr zusammen".

Luna Schweiger ist als Schauspielerin, insbesondere an der Seite ihres Vaters, bekannt. Sie spielte in Filmen wie "Keinohrhasen" (2007), "Phantomschmerz" (2009), "Schutzengel" (2012) und "Tschiller: Off Duty" (2016) mit. Gemeinsam mit ihrer Schwester Emma (19) und Vater Til steht sie im Sommer zudem für den Film "Manta, Manta 2", der Fortsetzung des 90er-Jahre-Kultfilms, vor der Kamera.