Das gibt es selten zu sehen: Madonna hat ein Foto auf Instagram geteilt, auf dem sie mit ihren sechs Kindern posiert.

Madonna (64) hat einen seltenen Schnappschuss mit ihren sechs Kindern - im Alter von zehn bis 26 - gepostet. Die Familie hat offenbar in New York Thanksgiving gefeiert. Die Sängerin teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos mit ihren mehr als 18 Millionen Followern, die sie mit "Wofür ich dankbar bin ..." überschrieb. Darauf zu sehen sind Lourdes (26), Rocco (22), David (17), Mercy James (16) sowie die Zwillinge Estere und Stelle (10). Madonna trägt auf den Schnappschüssen ein tief ausgeschnittenes schwarzes Kleid im Gothic-Stil und mehrere Halsketten. Dazu kombiniert sie passende schwarze Handschuhe, Strümpfe und Stiefel.

Lourdes stammt aus der Beziehung Madonnas mit dem kubanischen Fitness-Trainer Carlos Leon (56). Mit Regisseur Guy Ritchie (54), mit dem die Sängerin zwischen 2000 und 2008 verheiratet war, hat sie Sohn Rocco. Im Jahr 2006 adoptierte Madonna den damals 15 Monate alten David, drei Jahre später dann die damals vierjährige Mercy James. 2017 machten die Zwillingsmädchen Estere und Stelle die große Familie komplett. Alle vier Adoptivkinder stammen aus Malawi.

Auch beruflich hat Madonna Grund zu feiern

Erst vor wenigen Wochen hat Madonna auch beruflich einen Meilenstein gefeiert. Ihr am 19. August veröffentlichtes Album "Finally Enough Love: 50 Number Ones" debütierte auf Platz acht der "Billboard 200"-Charts. Dadurch ist die Pop-Ikone die erste Künstlerin, die in fünf Jahrzehnten (seit den 80er Jahren) Alben in den Top 10 der Billboard-Charts platzieren konnte. Dieses Kunststück ist ansonsten lediglich männlichen Solokünstlern oder aus Männern bestehenden Gruppen gelungen.

Ihr erstes Top-10-Album in den "Billboard 200"-Charts war ihr selbstbetiteltes Debüt aus dem Jahr 1984. Fünf weitere ihrer Alben schafften es in den 80ern in die Top 10, sieben in den 90ern, sechs in den 2000ern und vier in den 2010er Jahren - zuletzt erreichte "Madame X" aus dem Jahr 2019 Platz eins der US-Albumcharts.