Alle geplanten Auftritte im Jahr 2023 wurden gecancelt: Bruce Springsteen leidet an Magengeschwüren und muss seine Tournee unterbrechen. Erst im nächsten Jahr soll es weitergehen.

Der US-amerikanische Rockstar Bruce Springsteen (74) hat alle noch anstehenden Konzerte für das laufende Jahr aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen. Das gab der Musiker unter anderem auf seinem offiziellen Instagram-Profil bekannt. Seine insgesamt noch ausstehenden 14 Konzerte in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika wurden ins kommende Jahr verschoben und werden allesamt 2024 nachgeholt. Auf Anraten seiner Ärzte sei dies als Vorsichtsmaßnahme unumgänglich gewesen. Springsteen plagen Magengeschwüre, die er nun behandeln lassen müsse.

Die genauen Termine für die Nachholkonzerte würden in der kommenden Woche bekannt gegeben, finden allerdings allesamt an den bereits geplanten Orten statt, heißt es in der Mitteilung weiter. "Ich danke all meinen Freunden und Fans für ihre guten Wünsche, ihren Zuspruch und ihre Unterstützung", sagt Springsteen zu den Absagen. Er befinde sich bereits auf dem Weg der Besserung und könne es kaum erwarten, alle im nächsten Jahr wiederzusehen. Bereits Anfang September gab Springsteen bekannt, aufgrund der Erkrankung seine September-Termine nicht wahrnehmen zu können.

Bisher letztes Konzert fand Anfang September statt

Der Oscar- und zigfache Grammypreisträger ist gemeinsam mit seiner E Street Band derzeit auf ausgedehnter Tournee. Seinen bislang letzten Auftritt hatte Springsteen am 3. September im Metlife Stadium in East Rutherford im US-Bundesstaat New Jersey. Bis Ende Juli verweilte Springsteen noch in Europa, und spielte unter anderem in München, Hamburg und Wien.

Springsteen gilt weltweit als einer der erfolgreichsten Rockmusiker der Geschichte und nimmt vor allem in seinem Heimatland USA seit Jahrzehnten einen Legenden-Status ein. Bislang veröffentlichte "The Boss" 21 Studioalben und verkaufte allein in den USA mehr als 70 Millionen seiner Alben. Seine Live-Auftritte gelten unter Fans als legendär, auch weil sie im Vergleich zu den allermeisten anderen Musikern oder Bands im Rockbusiness mit bis zu vier Stunden deutlich länger dauern.