Bereits das Hochzeits-Probeessen hatte für Wirbel gesorgt, einen Tag später haben Margaret Qualley und Jack Antonoff den Bund fürs Leben geschlossen. Interessant: Unter den Promi-Gästen war auch Cara Delevingne, die mal mehr als eine gute Freundin der Braut gewesen sein soll.

Schauspielerin Margaret Qualley (28) und Musikproduzent Jack Antonoff (39) haben den Bund fürs Leben geschlossen. Am Samstag, 19. August, heirateten sie in New Jersey und sorgten auf Long Beach Island für ein wahres Promi-Aufgebot. Denn unter ihren Gästen waren auch einige ihrer berühmten Freunde.

Die Braut trug ein weißes Neckholder-Kleid

Qualley wurde Händchen haltend mit ihrem frisch angetrauten Ehemann fotografiert, als das Paar auf dem Weg zur Feier war. Die Braut trug zur Sommerhochzeit ein schlichtes weißes Neckholder-Kleid und flache weiße Schuhe von Mary Kate. Ihr Haar war zu einem kurzen Bob gestylt. Der Bräutigam hatte einen klassischen schwarzen Anzug und eine Krawatte gewählt. Die Mutter der Braut, Schauspielerin Andie MacDowell (65), erschien in einem blau-grünen Maxikleid mit Blumendruck. Ihre lockigen Haare trug sie selbstbewusst in Grau, wie sie es schon seit einiger Zeit macht.

Neben den Familienangehörigen wurde das Paar an seinem besonderen Tag von prominenten Freunden begleitet, darunter Taylor Swift (33), Lana Del Rey (38), Zoë Kravitz (34), Channing Tatum (43) und Cara Delevingne (31).

Sängerin Swift hatte bereits am Vorabend beim Probeessen für einen Menschenauflauf gesorgt, die Polizei musste daraufhin die Straße absperren. Zur Hochzeitsfeier warf sie sich in ein hellblaues Spitzenkleid mit korsettartigem Oberteil. Sie trug ihr langes Haar offen, dazu kombinierte sie ihre charakteristischen roten Lippen. Lana Del Rey wählte ein kurzes Neckholder-Kleid mit Blumendruck und Spitzensaum. Sie kombinierte dazu eine kleine blaue Handtasche und Plateau-Pantoletten. Schauspielerin Kravitz hatte ein schlichtes schwarzes Kleid ohne Träger an, während ihr Partner Tatum ein schwarzes Hemd und eine schwarze Hose mit einem hellbraunen Sakko ergänzte.

Cara Delevingne kam in Schwarz

Cara Delevingne (31) entschied sich für ein schwarzes Outfit und offene Plateau-Schuhe. 2020 munkelten verschiedenen Medien, dass das Model womöglich mehr als nur eine gute Freundin von Margaret Qualley sei. Die beiden Frauen wurden häufig sehr vertraut zusammen gesichtet, Cara Delevingne bezeichnete die Schauspielerin als "süß". Darauf schrieb Qualley damals bei Instagram: "Ich liebe dich so sehr, Cara. 18 Milliarden Mal zum Mond und zurück!" Ob die beiden wirklich jemals ein Paar waren, ist nicht bekannt. Dass die Britin zur Hochzeit geladen war, zeigt aber auf jeden Fall, dass sie sich immer noch sehr gut verstehen.

Die Freunde und Verwandten waren bereits am Freitagabend zu einem Probeessen in New Jersey angereist, bevor am nächsten Tag die Hochzeit stattfand. Ein Augenzeuge sagte dem "People"-Magazin, dass Long Beach Island "an diesem Wochenende voller Promis" sei, während ein anderer hinzufügte: "Sie sahen aus, als hätten sie eine tolle Zeit gehabt."

Beide haben bekannte Ex-Partner

Das Paar soll seit 2021 zusammen sein, offiziell machten sie ihre Liebe Anfang 2022. Im Mai 2022 sollen sie sich verlobt haben. Zuvor hatten sie bereits prominente Partner an ihrer Seite.

Margaret Qualley datete 2019 für einige Wochen den Komiker Pete Davidson (29), von 2020 bis 2021 war sie mit Schauspieler Shia LaBeouf (37) zusammen. Antonoff wiederum führte von 2012 bis 2017 eine Beziehung mit Schauspielerin Lena Dunham (37).