In einem Interview spricht Maria Shriver, Ex-Frau von Action-Star Arnold Schwarzenegger, offen wie nie über die Zeit nach der Trennung. Sie verrät, dass sie sich Hilfe im Kloster suchte.

Ihre Trennung ist bereits 12 Jahre her, seit 2021 sind auch offiziell geschieden. Jetzt hat Maria Shriver (67), Ex-Frau von Action-Star Arnold Schwarzenegger (75), offen wie nie über die schwere Zeit nach dem Ehe-Aus gesprochen. Demnach suchte sie Rat und Hilfe in einem Kloster.

"Ich ging in ein abgeschiedenes Kloster, um Ruhe zu haben und nach Rat zu suchen", erklärt die Nichte des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) im Podcast "Making Space with Hoda Kotb". Die leitende Nonne des Klosters habe ihr am Ende des Aufenthalts gesagt: "Du kannst nicht kommen und hier leben. Aber du darfst hinausgehen und Maria werden." Shriver: "Ich habe geschluchzt: Wer ist das?"

Sie fühlte sich oft unsichtbar

Sie habe sich nie die Erlaubnis gegeben, so Maria Shriver weiter, "zu fühlen, verletzlich zu sein, schwach zu sein, in die Knie gezwungen zu werden, und die Welt hat mich dorthin gebracht. Und dann habe ich gesagt, okay, Gott, ich nehme dies an und werde alles über meine Rolle lernen, was ich kann."

Sowohl Ihre Herkunft als Mitglied der Kennedy-Familie als auch die Ehe mit Arnold Schwarzenegger hätten ihr oft das Gefühl gegeben, unsichtbar zu sein: "Es gab Situationen, wenn ich neben Arnold stand oder auch neben meinem Onkel, in denen ich innerlich wütend wurde, weil ich das Gefühl hatte, dass Leute auf uns zukamen und überhaupt nicht wahr nahmen, dass ich existierte", so Shriver. "Und dann habe ich erkannt, dass es nicht darum geht, ob sie mich sehen. Sehe ich mich? Bin ich sichtbar für mich?"

Maria Shriver und Arnold Schwarzenegger waren 25 Jahre lang verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder. 2011 gestand Schwarzenegger, dass er mit der langjährigen Haushälterin der Familie heimlich ein Kind gezeugt hatte, den heute 25-jährigen Joseph Baena. Kurz darauf reichte Maria Shriver die Scheidung ein.