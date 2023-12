Zu Weihnachten gehört auch der Ohrwurm "All I Want For Christmas Is You", der mit jedem Jahr noch beliebter wird. Auch 2023 konnte Mariah Carey wieder einen neuen Streaming-Rekord erzielen. Auf Instagram zeigte sie gleichzeitig, wer ihren Erfolgs-Hit aber so gar nicht mehr hören kann.

Mariah Carey (54) gilt dank ihres Hits "All I Want For Christmas Is You" schon lange als "Königin von Weihnachten". Der Song stürmt zur Weihnachtszeit alljährlich die Charts - so auch in diesem Jahr. An Heiligabend gab es deshalb wieder ein ganz besonderes Geschenk für die Sängerin. Sie ergatterte die meisten Spotify-Streams an einem einzigen Tag - und brach damit ihren eigenen Rekord.

Mariah Carey übertrumpft sich immer wieder selbst

"All I Want For Christmas Is You" wurde 23.701.697 Mal gestreamt, wie "TMZ" berichtete. Im vergangenen Jahr war das Lied am 24. Dezember 21.273.357 Mal gestreamt worden. Für Carey ist das nicht neu: Bereits in den Vorjahren hatte sie ihre eigenen Rekorde immer wieder selbst übertroffen.

In diesem Jahr allerdings war der Weihnachtssieg gar nicht so einfach: Carey lieferte sich einen Kampf mit "Rockin' Around the Christmas Tree"-Legende Brenda Lee (79). Zum ersten Mal seit Beginn von Careys "Weihnachts-Herrschaft" konnte ihre Konkurrentin eine Woche lang den ersten Platz in den Billboard-Charts Hot 100 belegen. Für Carey offenbar kein Problem: Sie schickte Lee zu diesem Anlass herzliche Grüße und einen Blumenstrauß. Doch zu Heiligabend hatte Mariah Carey dann bei Spotify wieder die Nase vorn.

Lustiges Video mit ihren Kindern

Und auch mit einem unterhaltsamen Videoclip auf ihrer Instagram-Seite begeisterte die Sängerin ihre vielen Fans zu Weihnachten. Sie zeigte sich mit ihren Zwillingen vor dem Weihnachtsbaum. Während sie ihren kultigen roten Weihnachtsanzug trug und ihren berühmtesten Song anträllerte, zeigten sich Monroe und Moroccan (12) alles andere als begeistert. Erst fragten sie, ob sie denn "jedes Mal" dabei sein müssten, wenn Carey das Lied singt, dann liefen sie genervt davon. "Musste es tun", scherzte Carey dazu in der Post-Beschreibung.

Das Weihnachtslied "All I Want For Christmas Is You" wurde ursprünglich im November 1994 auf Careys Album "Merry Christmas" veröffentlicht und erreichte im Dezember 2017 zum ersten Mal die Top 10 der Hot 100 in den Billboard-Charts. Seitdem erobert es zur Weihnachtszeit regelmäßig die Spitze. Auch im Weihnachtsfilm "Tatsächlich... Liebe" aus dem Jahr 2003 spielt der Song eine Rolle und verhalf Mariah Carey zu dem immensen Erfolg.