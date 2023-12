Mit "All I Want For Christmas Is You" verbreitet sie in diesen Tagen wieder Weihnachtsstimmung - sogar im Weißen Haus. Mariah Carey besuchte mit ihren Zwillingen Joe Biden und Kamala Harris. Dabei bewunderten die drei auch die üppige Weihnachtsdekoration im Weißen Haus.

Mariah Carey (54) gilt dank ihres Hits "All I Want For Christmas Is You" als Königin der Weihnachtszeit. Nun hat es die Sängerin sogar ins Weiße Haus geschafft. Sie besuchte mit ihren Kindern US-Präsident Joe Biden (81) und Vizepräsidentin Kamala Harris (59) und besichtigte natürlich auch die legendäre Weihnachtsdekoration des Regierungssitzes in Washington.

Im Gespräch mit Joe Biden

Am Mittwoch veröffentlichte Mariah Carey auf ihrer Instagram-Seite mehrere Bilder von dem Besuch. Sie wurde von ihren Zwillingen Moroccan und Monroe (12) begleitet. Ein Foto zeigt das Trio im Gespräch mit dem Präsidenten, auf einem anderen posieren Carey und Biden Arm in Arm. Auch mit Kamala Harris (59) und ihrem Ehemann Doug Emhoff (59) zeigte sie sich lächelnd Seite an Seite sowie im Gespräch vertieft. Zu den Bildern ließ sie wissen: "Letzte Woche hatte ich das Vergnügen, Präsident Biden & Vizepräsident Harris im Weißen Haus zu treffen, um die festlichen Tage einzuläuten!" Weiter verriet sie: "Während wir dort waren, konnten wir uns all die festliche Dekoration ansehen und etwas Freude verbreiten." Sie selbst passte mit ihrem Outfit perfekt zu den glänzenden Christbaumkugeln: Die Sängerin hatte ein glitzerndes Minikleid und eine dazu passende, kurze Jacke gewählt.

Ihr Hit ist wieder auf Platz 1 der Billboard-Charts

Bisher unkommentiert gelassen hat Mariah Carey die aktuellen Trennungsgerüchte, die in verschiedenen US-Medien kursieren. Nach sieben Jahren sollen sie und Tänzer Bryan Tanaka (40) sich getrennt haben. Dafür nimmt Mariah Carey in letzter Zeit häufiger ihre Zwillinge, die aus ihrer früheren Ehe mit Nick Cannon (43) stammen, zu Terminen mit. So sind die Zwölfjährigen auch im Musikvideo zur aktualisierten Version ihres Klassikers "All I Want For Christmas Is You" zu sehen. Das kultige Weihnachtslied wurde ursprünglich im November 1994 auf Careys Album "Merry Christmas" veröffentlicht und erreichte im Dezember 2017 zum ersten Mal die Top 10 der Hot 100 in den Billboard-Charts. Seitdem erobert es zur Weihnachtszeit regelmäßig die Spitze. Auch jetzt landete es wieder auf Platz 1.