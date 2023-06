Mark Hamill hatte eine gute Zeit als Luke Skywalker im "Star Wars"-Universum. Doch nun sieht er keinen Grund mehr, den Jedi-Ritter noch einmal zu spielen. Ganz ausschließen will er es aber nicht.

Mark Hamill (71) sieht "keinen Grund", noch einmal Luke Skywalker zu spielen. Dies verriet der "Star Wars"-Veteran in einem Interview in der TV-Sendung "CBS News Sunday Morning". "Ich hatte meine Zeit, und damit ist es gut", so der Schauspieler. "Es ist genug."

Comeback als Skywalker? Sag niemals nie

Ganz ausschließen will Mark Hamill ein Comeback als Jedi-Ritter aber nicht: "Man kann nie nie sagen." Aber einen Grund für die "Star Wars"-Macher, seine Figur zurückzubringen, sieht er eben nicht. "Sie haben so viele Geschichten zu erzählen, dass sie Luke nicht mehr brauchen".

Mark Hamill verkörperte in der Originaltrilogie von "Star Wars" die Hauptrolle des jungen Luke Skywalkers. In den letzten drei Filmen kehrte er zurück, nach einem Miniauftritt in "Das Erwachen der Macht" (2015) mit tragender Rolle in "Die letzten Jedi" (2017) und "Der Aufstieg Skywalkers" (2019). In der Serie "The Mandalorian" tauchte Hamill als digital verjüngter Luke auf.

Mark Hamill: Lieber für immer Luke...

Ein Problem damit, für immer mit Luke Skywalker identifiziert zu werden, hat Mark Hamill nicht. "Die Wahrheit ist, dass ich nie erwartet habe, dass man sich an etwas erinnert", sagte er in der Show. "Ich wollte einfach meinen Lebensunterhalt mit dem verdienen, was mir Spaß macht."

Es hätte auch schlimmer kommen können: "Ich könnte als der beste Schauspieler bekannt sein, der jemals Adolf Hitler gespielt hat?'', so scherzte der Darsteller. "Wenigstens ist Luke ein liebenswerter Kerl!"