Schauspieler Matthew McConaughey hält seine Familie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt postete seine Frau ein seltenes Foto auf Instagram, das die beiden Söhne des Paares zeigt.

Er lebt mit seiner Familie in Texas und zieht seine Kinder bewusst fernab des Hollywood-Trubels auf. Doch jetzt hat Schauspieler Matthew McConaughey (53) einen seltenen, privaten Einblick zugelassen: Auf Instagram postete seine Ehefrau Camila (40) ein Foto, auf dem McConaughey mit den beiden Söhnen des Paares zu sehen ist. Und die sind ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten!

Das Foto zeigt den Schauspieler mit einer Schere in der Hand, Sohn Livingston (10) sitzt mit einem Friseur-Umhang auf einem Stuhl. Auf dem Fußboden liegt ein großes Büschel von Livingstons Haaren. McConaugheys älterer Sohn Levi (14) steht daneben und schaut zu, wie der Vater seinem Bruder die Haare schneidet. "Und dann ist das passiert", schreibt Ehefrau Camila zu dem Foto.

Sonntags in die Kirche

Der Hollywood-Star und das brasilianische Model sind seit 2012 verheiratet, haben insgesamt drei gemeinsame Kinder. Tochter Vida ist 13. Über ihr Leben in Texas sprach Camila im April letzten Jahres mit "Fox News Digital": "Es ist großartig. Es passt absolut zu unseren Wertvorstellungen und dazu, wie ich selbst aufgewachsen bin. Vor allem, dass man am Sonntag in die Kirche geht und dass man viel Zeit draußen verbringt."