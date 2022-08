Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels hat ein Selfie von sich und Hollywood-Star George Clooney geteilt und bezeichnet ihn als ihren "neuen Freund". Was es damit auf sich hat, hat die 34-Jährige aber auch verraten.

Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels (34) hat Hollywood-Star George Clooney (61) auf einem Uhren-Event in der Schweiz getroffen. "Darf ich vorstellen. Das ist George. Mein neuer Freund", schrieb die 34-Jährige zu einem Selfie, das sie am Samstag auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte.

Gemeinsames Selfie mit Hollywood-Star

Auf dem Instagram-Foto sind der Schauspieler und Hummels zu sehen, wie sie gemeinsam in die Kamera blicken. Ein weiteres Bild zeigt die beiden lächelnd und eng zusammenstehend - Clooney mit einem Glas Rotwein in der Hand. Auch in ihren Stories teilt die Influencerin weitere Eindrücke des Abends mit dem Hollywood-Star.

Clooney "weiß noch nichts von seinem Glück"

Schnell klärt Hummels aber auch auf, wie es zu dem Foto kam: "Er weiß noch nichts von seinem Glück" und fügt mit einem Herz hinzu: "It was a pleasure to meet you Mr. Clooney" (zu Deutsch: "Es war mir eine Freude, Sie kennenzulernen, Herr Clooney").

Gleichzeitig dankt die Moderatorin dem Schweizer Uhrenhersteller "Omega" für das "wunderschöne Wochenende". Durch diese Ergänzung wird klar: Clooney und Hummels sind sich auf einem PR-Event begegnet. Der Uhrenhersteller selbst teilte auf seinem Instagram-Kanal ebenfalls kurze Video-Sequenzen der Veranstaltung im beliebten Schweizer Skigebiet Crans-Montana. Darin zu sehen: Clooney, der "Omega"-Markenbotschafter, beim Golfspielen.