Victoria Beckham stand schon seit über zehn Jahren nicht mehr mit den Spice Girls gemeinsam auf der Bühne. Arbeitet sie aber bald doch wieder mit ihren ehemaligen Kolleginnen?

Feiern die Spice Girls ein Comeback in Originalbesetzung? Mel B (47) hat nun behauptet, dass Victoria Beckham (49) für ein noch geheimes Projekt zu der Band zurückkehren werde. Die Sängerin erklärte "The Sun" zufolge, dass eine aufregende Ankündigung unmittelbar bevorstehe, eine Neuigkeit, die Spice-Girls-Fans auf der ganzen Welt begeistern dürfte.

Einzelheiten wollte Mel B offenbar nicht verraten, sie versprach dem Bericht zufolge aber, dass alle fünf Bandmitglieder zum ersten Mal seit elf Jahren wieder zusammenarbeiten wollten. Die Spice Girls, die in den 90er Jahren ihre größten Erfolge hatten, standen zuletzt 2012 zu fünft auf der Bühne. Damals hatten sie bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in London ein Medley ihrer Hits zum Besten gegeben.

Beckham, inzwischen eine erfolgreiche Modedesignerin, ging 2019 nicht mit den restlichen Spice Girls, Mel B, Melanie C (49), Emma Bunton (47) und Geri Horner (50), auf UK-Tour. Nun soll laut Mel B aber angeblich auch die 49-Jährige wieder mit an Bord sein. Der "Sun" erklärte sie über das geplante neue Projekt: "Was das ist, kann ich im Moment noch nicht sagen, denn wir sind gerade dabei, das zu perfektionieren, was wir alle fünf zusammen machen werden, aber es wird etwas sein, das die Fans wirklich lieben werden."

Auch Emma Bunton spricht über Reunion

Im November 2022 hatte Emma Bunton ebenfalls bereits bestätigt, dass die Spice Girls nach ihrem Wiedersehen bei Geri Horners 50. Geburtstag etwas planen. Die Gruppe habe "Dinge in der Pipeline", sagte sie damals in der Sendung "This Morning". Die Band diskutiere Ideen - mit allen fünf ursprünglichen Mitgliedern.

"Ich denke, es wäre schön, etwas zu machen", sagte sie. "Ich weiß nicht, ob es eine Tournee sein wird, aber es gibt Dinge in der Pipeline, die wir gerne wieder zusammen machen würden - wir alle." Während des Interviews verriet Bunton auch, dass die Bandmitglieder "in Gesprächen" über eine Dokumentationsserie seien. Es gebe aber noch keine "definitiven" Pläne.