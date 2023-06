Michael Fassbender (46) ist mit einem Crash aus dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans ausgeschieden. Der Schauspieler und Hobbyrennfahrer krachte am Sonntag mit seinem Porsche 911 in eine Streckenabsperrung. Fassbender blieb bei dem Unfall unverletzt. Er fuhr das Auto zurück in die Box, der Wagen konnte aber nicht mehr repariert werden.

"Wir sind entsetzt! Das Auto 911 nimmt nicht mehr am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teil", schrieb Proton Competition auf Twitter . "Wenige Minuten vor dem Ende seines Einsatzes verlor Michael Fassbender die Kontrolle über das Auto und fuhr in die Leitplanke."

We are gutted! Car #911 is no longer running the Le Mans 24 race. Few minutes before the end of his stint #MichaelFassbender lost control of the car and went into the barrier with no chances to repair the damage.

Le Mans was no kind to us this year!#LeMans24@PorscheRaces… pic.twitter.com/XbVsTEHnNx