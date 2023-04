Michael J. Fox (61) hat erneut über seinen Kampf gegen Parkinson gesprochen. Er berichtet, wie "hart" seine Tage durch die Krankheit inzwischen seien und dass seine täglichen Herausforderungen ihn immer wieder mit dem Thema Sterblichkeit konfrontieren würden. In einem Vorabausschnitt von seinem jüngsten Gastauftritt in der CBS-Show "Sunday Morning", der erst am kommenden Sonntag vollständig gezeigt wird, sagt der "Zurück in die Zukunft"-Star: "Ich meine, ich möchte nicht lügen. Es wird hart... es wird härter. Jeden Tag wird es härter."

Actor Michael J. Fox, 61, was diagnosed with early-onset Parkinson’s disease in 1991 when he was just 29. Fox tells Jane Pauley that dealing with the incurable disease is getting more challenging, and he can’t imagine living until he’s 80. More this 'Sunday Morning.' pic.twitter.com/hE7KeTiDUi