Michael Mittermeier hat eine neue Aufgabe gefunden. Der Stand-up-Comedian gründet in München einen eigenen Comedy-Club. Die ersten Shows sollen bereits im September über die Bühne gehen - zum Start selbstverständlich auch mit ihm selbst.

Der deutsche Comedian Michael Mittermeier (57) geht neue Wege und eröffnet in der bayerischen Landeshauptstadt München eine eigene Comedy-Bühne. Bereits ab dem 21. September sollen im "Lucky Punch Comedy Club" im Rahmen eines Soft-Openings erste Shows stattfinden, heißt es in einer entsprechenden Erklärung. Die Räumlichkeiten befinden sich im Münchener Kulturzentrum Gasteig im ehemaligen Carl-Amery-Saal. Auch auf einer eigens gegründeten Instagram-Seite informierte Mittermeier seine Fans bereits über seine neuen Pläne.

"Große Überraschung, große Neuigkeiten", kündigt der Komiker an und gibt dabei erste Einblicke in die Location, für die seinen Worten zufolge noch einige Umbaumaßnahmen anstehen. Er selbst werde zum Start und in den ersten Tagen in jedem Fall mit dabei sein. Die große Eröffnung werde dann am 12. Oktober mit "illustren Überraschungsgästen" über die Bühne gehen. In einem weiteren Statement erklärt Mittermeier seine Beweggründe für die Gründung: "München hat mittlerweile eine quirlige Comedy-Szene. Auf vielen Open Mics können sich junge Künstlerinnen und Künstler ausprobieren, ihr Material testen und erste abendfüllende Programme entwickeln."

Michael Mittermeier will auch selbst auf der Bühne seines Clubs stehen

Er selbst nutze solche Abende häufig, um vor TV-Sendungen neue Nummern auszuprobieren. Mit "Lucky Punch Comedy Club" wolle er etwas zurückgeben und dem Nachwuchs eine zusätzliche Bühne bieten, um sich zu beweisen. Der Saal biete 130 Besuchern Platz und geplant seien Mixed Shows von bereits erfahrenen Comedians, Soloshows, Open-Mic-Abende sowie englischsprachige Veranstaltungen. Außerdem werde der Berliner Club "Comedyflash" wöchentlich ein Programm zusammenstellen.

Bis zu fünfmal die Woche wolle man so dem Publikum unterschiedlichste Abende und Programme bieten, so Mittermeier. "Ich selbst werde sicher auch das eine oder andere Mal auftauchen und auf der Bühne stehen", erklärt der deutsche Stand-up-Comedy-Pionier.

Michael Mittermeier wurde Mitte der 90er-Jahre vor allem durch sein Bühnenprogramm "Zapped" deutschlandweit bekannt. Er gilt als einer der ersten deutscher Komiker, der die US-amerikanische Art der Stand-up-Comedy-Shows auf hiesigen Bühnen präsentierte. Deswegen gilt Mittermeier bis heute als Wegbereiter für viele moderne Komiker.