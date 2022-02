Michelle Hunziker sprach erstmals öffentlich über die Trennung von ihrem Noch-Ehemann. Sie zieht ein positive Bilanz und spricht von ewiger Liebe.

Michelle Hunziker (45) sprach erstmals öffentlich über die Trennung von Noch-Ehemann Tomaso Trussardi (38). In der Sendung "Verissimo" des italienischen TV-Senders Canale 5 sagte sie am Sonntagabend: "Eine Trennung ist immer eine Trauer, der man sich stellen muss. Es ist schwierig, weil man das Gefühl hat, versagt zu haben, aber es ist auch ein Neuanfang." Und sie fügte hinzu: "Es waren zehn schöne Jahre, mit zwei wunderbaren Töchtern: Das muss gerettet werden. Ich liebe Tomaso so sehr und ich werde ihn immer lieben", so Hunziker.

Auf die Frage der Gastgeberin Silvia Toffanin, ob das Ende ihrer früheren Ehe mit Eros Ramazzotti (58) ihr geholfen habe, diesem Moment anders zu begegnen, gibt Hunziker zu: "Wenn du mit 23 Jahren vor einer Trennung stehst, lebst du den ganzen emotionalen Teil mit einer immensen destruktiven Kraft: Du fühlst dich, als würdest du innerlich sterben. Heute habe ich die Erfahrung des Lebens auf meiner Seite, aber zu gehen, ist immer ein großes Leid".

Auf ihren neuen kurzen Haarschnitt angesprochen, erklärt sie laut italienischen Medien: "Wir Frauen sind so gemacht: Wenn wir etwas radikal ändern müssen, geben wir vielen Aspekten des Lebens einen Cut. Und auch ich wollte mir irgendwann die Haare schneiden, um die Kraft in mir zu finden", so die Moderatorin.

Seit 2014 verheiratet

Die Schweizer Moderatorin und der italienische Modeerbe gaben 2013 die Verlobung bekannt, 2014 wurde Hochzeit gefeiert. Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi haben die Töchter Sole (8) und Celeste (6). Aus ihrer ersten Ehe (offiziell 1998-2009) mit Sänger Eros Ramazzotti stammt Hunzikers älteste Tochter Aurora Ramazzotti (25). Am 18. Januar hatten die beiden in dem gemeinsamen Statement, das sie der italienischen Nachrichtenagentur "Ansa" zukommen ließen, die Trennung bestätigt.