Schauspieler Tom Sizemore ist tot. Knapp zwei Wochen, nachdem er wegen eines Hirnaneurysmas ins Krankenhaus gebracht wurde, stellten die Ärzte die lebenserhaltenden Maßnahmen ein.

Die traurige Einschätzung der Ärzte hat sich bestätigt: Wenige Tage nachdem vermeldet wurde, dass es für den im Koma liegenden Schauspieler Tom Sizemore (1961-2023) keine Hoffnung mehr gibt, ist der Star aus Filmen wie "Der Soldat James Ryan", "Heat" und "Das Relikt" verstorben. Einem Statement von Sizemores Manager Charles Lago zufolge, das der US-amerikanischen Seite "Variety" vorliegt, seien die lebenserhaltenden Maschinen am Freitag (3. März) abgestellt worden.

Wörtlich heißt es demnach im Statement: "Mit großer Trauer und großem Kummer muss ich mitteilen, dass heute Schauspieler Thomas Edward Sizemore ('Tom Sizemore') im Alter von 61 Jahren friedlich in seinem Schlaf im St. Joseph's Hospital Burbank gestorben ist." Sizemores Zwillingskinder Jagger und Jayden (17) sowie sein Bruder Paul seien in diesen letzten Momenten an seiner Seite gewesen.

"Er war größer als das Leben selbst", zitiert "Variety" Sizemores Bruder. "Er hat mein Leben mehr beeinflusst als jede andere Person, den ich kenne. Er war talentiert, liebevoll, großzügig und konnte einen mit seinem Humor und seiner Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, endlos unterhalten."

Es bestand keine Hoffnung mehr

Der Hollywood-Star befand sich seit dem 18. Februar wegen eines Hirnaneurysmas in dem kalifornischen Krankenhaus. Ende Februar hatten die Ärzte schließlich "seine Familie darüber informiert, dass es keine Hoffnung mehr gibt" und lebensbeendende Maßnahmen empfohlen.

Sizemore wurde laut Medienberichten Mitte Februar gegen 2 Uhr morgens bewusstlos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Er war offenbar nach einem Schlaganfall zusammengebrochen.

Bekannt wurde der Schauspieler an der Seite von Tom Hanks (66) in dem 1998 erschienenen Film "Der Soldat James Ryan". Er spielte auch in "Heat", "Pearl Harbor", "Natural Born Killers" und der Neuauflage von "Twin Peaks" mit.