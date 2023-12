Die Geburtstage von Brad Pitt und seiner Freundin Ines de Ramon liegen nur einen Tag auseinander. Das Paar feierte diese Woche ausgiebig: mit einem romantischen Wochenende in Paris und einer Party in Los Angeles.

Brad Pitt ist am Montag (18. Dezember) 60 Jahre alt geworden. Und das feierte der Hollywood-Star ausgiebig. Unter anderem mit einem romantischen Trip mit Freundin Ines de Ramon (31) nach Paris übers Wochenende: Dort wohnte das Paar im Fünf-Sterne-Hotel Bulgari. Fotos, die "Page Six" vorliegen, zeigen, wie am Montag riesengroße silberne "60"-Luftballons zum Hotel geliefert wurden. Abends ging es nach einem privaten Dinner zu einem Asaf-Avidan-Konzert ins Théatre du Chatelet.

Party in Los Angeles

Am Dienstag feierte de Ramon ihren 31. Geburtstag, für das Paar ging es im Privatjet zurück nach Los Angeles. Und dort setzten sie abends die Feierlichkeiten fort: Fotos, die unter anderem "People" vorliegen, zeigen Pitt und de Ramon vor dem italienischen Restaurant Mother Wolf, wo das Paar einige Freunde zu einer Party einlud. Pitt trägt auf den Bildern ein goldbesticktes schwarzes Hemd und de Ramon ein cremefarbenes Kleid sowie einen goldenen Luftballon in der Hand. Auf mehreren Fotos ist zudem zu sehen, wie die zwei Geburtstagskinder und ihre Gäste Kunstwerke aus dem Restaurant tragen.

Pitt und de Ramon sind seit über einem Jahr ein Paar. Die beiden wurden erstmals im November 2022 bei einem Bono-Konzert in Los Angeles fotografiert. "People" berichtete damals, der Oscargewinner und die Schmuckmanagerin seien bereits seit einigen Monaten miteinander verbandelt. Insider sprechen von Pitts erster richtiger Beziehung seit der Scheidung von Angelina Jolie (48) im Jahr 2019. De Ramon war von 2019 bis 2022 mit "Vampire Diaries"-Star Paul Wesley (41) verheiratet.