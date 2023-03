Die größte Angst eines jeden Elternteils ist für den berühmten britischen Komponisten Andrew Lloyd Webber traurige Realität geworden. Der 75-Jährige hat via Twitter den Tod seines Sohnes Nicholas Lloyd Webber bekanntgegeben: "Ich bin erschüttert, mitteilen zu müssen, dass mein geliebter ältester Sohn Nick vor ein paar Stunden im Krankenhaus von Basingstoke gestorben ist. Seine ganze Familie ist versammelt und wir sind alle völlig fassungslos."

I am shattered to have to announce that my beloved elder son Nick died a few hours ago in Basingstoke Hospital. His whole family is gathered together and we are all totally bereft. -ALW