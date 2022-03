Nach einer "harten Woche" können Lena Gercke und Töchterchen Zoe offenbar wieder lachen. Zumindest sieht es auf dem süßen Kuschelfoto, das das Model gepostet hat, ganz danach aus.

Model Lena Gercke (34) hat ein niedliches Foto auf Instagram veröffentlicht. Auf dem Schwarz-Weiß-Selfie sind sie und ihre Tochter Zoe zu sehen. Sie hält die Kleine fest im Arm, während die ihr mit dem Kinderhändchen im Gesicht herumpatscht. Lena lächelt in die Kamera, Zoes Gesicht verdeckt ein lila Herz mit lachenden Gesichtszügen. "Das Ende einer harten Woche", kommentiert die erste "GNTM"-Gewinnerin.

Krankes Kleinkind

Was so anstrengend war, erklärte sie laut "RTL" unlängst in einer Instagram-Story: "Jetzt hat's uns auch erwischt. Magen-Darm geht bei den Kids gerade rum wie warme Semmel". Inzwischen scheint es ihr aber wieder besser zu gehen.

Private Fotos haben eher Seltenheitswert auf Gerckes Account und so feiern die Followerinnen und Follower den Post. In Windeseile hatte sie mehr als 50.000 Likes dafür eingesammelt.

Zoe ist das erste gemeinsame Kind von Gercke und Regisseur Dustin Schöne (36). Sie kam am 6. Juli 2020 zur Welt - und teilt sich damit den Geburtstag mit ihrem Papa.