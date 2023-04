Model Olivia Culpo und Football-Spieler Christian McCaffrey haben Verlobung gefeiert. Bei Instagram teilten sie ein Foto vom Moment des Antrags.

Model Olivia Culpo (30) hat sich verlobt. Das verriet die 30-Jährige in einem Instagram-Post, in dem eine Fotoreihe zu sehen ist. Auf den Bildern strahlt Culpo mit ihrem Verlobten, Football-Spieler Christian McCaffrey (26), um die Wette und zeigt ihren Verlobungsring in die Kamera. Zudem hielt ein Foto den Moment des Antrags fest, McCaffrey kniet dabei vor seiner Partnerin.

Laut dem US-Magazin "People" fand der besondere Moment bei einem Kurzurlaub des Paares in Utah statt. Zu den Bildern schrieben sie schlicht: "4.2.23". Die ehemalige US-amerikanische Schönheitskönigin und der NFL-Star wurden 2019 erstmals bei einem Urlaub in Mexiko zusammen gesehen. Kennengelernt hatten sie sich über Freunde.

"Er ist einfach der Beste, ich habe das Gefühl, dass er wirklich alles ist, was ich mir jemals wünschen könnte", schwärmte Culpo im November 2022 im Interview mit "Entertainment Tonight". "Er kommt aus einer großartigen Familie. Wir haben in dieser Hinsicht viel gemeinsam. Ich liebe seine Eltern einfach so sehr."

Stars freuen sich mit dem Paar

Zahlreiche Stars gratulierten dem Paar unter dem Instagram-Post zur Verlobung. "Ich freue mich so für euch", schrieb etwa Demi Lovato (30). Hailey Bieber (26), Gigi Hadid (27) und Bella Thorne (25) hinterließen ebenso ihre Glückwünsche und zahlreiche Herzchen-Emojis.

Olivia Culpo ist eine ehemalige Schönheitskönigin. 2012 wurde sie etwa zur Miss USA und zur Miss Universe gekürt. Mittlerweile arbeitet sie als Model und Schauspielerin. Sie hatte zum Beispiel kleine Rollen in "Die Schadenfreundinnen" (2014) und "I Feel Pretty" (2018). Zwischen 2013 und 2015 war sie in einer Beziehung mit Sänger und Schauspieler Nick Jonas (30).